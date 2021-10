Rècord de participació escolar en la campanya ‘Let’s clean up Europe!’

L’edició d’enguany de recollida de residus i neteja d’espais naturals, ‘Clean Up Day‘, ha comptat amb la participació de 1.478 alumnes de 16 centres educatius diferents el país, el que representa assolir la xifra rècord de participació de l’activitat. La iniciativa s’emmarca dins de la campanya europea ‘Let’s clean up Europe!’ i és una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura.

Les ministres de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, i d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, juntament amb la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i el director de màrqueting d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, han acompanyat aquest matí als alumnes del Lycée Comte de Foix en l’acció de recollida que aquest dijous al matí han fet al voltant del llac d’Engolasters.

L’edició d’enguany s’ha celebrat al llarg de tota la setmana per facilitar la participació de les escoles. “És una activitat molt important perquè consciència els alumnes sobra la neteja dels boscos i entorn natural“, ha destacat Calvó, a la vegada que ha destacat que cada vegada els boscos estan més nets. “La sensibilització ecològica, si es treballa des de petits, tenim més garanties que sigui una pràctica interioritzada en la seva vida adulta i fer-ho directament al medi natural és segur una pràctica que recordaran”, ha apuntat Vilarrubla.

A més dels alumnes del Lycée Comte de Foix, també han dut a terme accions de neteja els estudiants d’EASE Ordino; Escola Francesa d’Ordino; EAMPE La Massana, EASE Encamp; Escola Francesa d’Encamp; EAMPE Pas de la Casa; Escola Francesa Pas de la Casa; Escola Andorrana de Batxillerat; Col·legi Mare Janer; EASE Santa Coloma; Escola Francesa Santa Coloma; EAMPE Andorra la Vella; Col·legi Sant Ermengol i l’Àgora International.

La campanya és la setena vegada que se celebra al país de la mà del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, a través d’Andorra Sostenible. Per tercer any consecutiu les jornades compten amb la participació activa d’Andorra Telecom amb la distribució d’armilles commemoratives i de guants per a dur a terme la recollida.