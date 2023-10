Rècord de participació en la 10a Caminada Contra el Càncer

Les autoritats tallant la cinta que donava la sortida a la Caminada a favor d’Assandca)

L’esperit de la solidaritat ha lluït amb força als carrers d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany aquest diumenge, 29 d’octubre, en la 10a Caminada Contra el Càncer, organitzada per l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca). Josep Saravia, president d’Assandca, ha expressat la seva total satisfacció en el desenvolupament d’aquest esdeveniment, que un cop més, s’ha convertit en un testimoni commovedor de la unitat i el compromís d’una societat implicada amb una causa tan important per a contribuir a l’obtenció de recursos per als afectats de càncer.

La caminada s’ha dut a terme durant un matí ennuvolat de la tardor i ha reunit a persones de totes les edats. Des de famílies senceres fins a esportistes aficionats i amants de la natura. La diversitat dels participants ha posat de manifest el suport que hi ha en la lluita contra el càncer a Andorra, omplint la Plaça del Poble d’energia i emoció. S’ha estimat una participació de 1.500 persones, la més alta de totes les edicions fins a dia d’avui.

A més de caminar tots plegats gairebé 4 quilòmetres pels carrers d’Andorra i d’Escaldes-Engorday, tots han estat rebuts amb un got de brou calent i molts s’han quedat a la plaça una bona estona fent-se fotos, compartint moments i gaudint de l’experiència.

Una gran onada de colors – en homenatge als 10 anys – han recorregut el centre del país com cada any, amb cares somrients i converses esperançadores entre els caminants que han demostrat que, quan la societat s’uneix, es poden aconseguir avanços significatius en a lluita contra el càncer recordant la importància de la detecció precoç i el suport que ofereixen entitats solidàries com l’Associació Andorrana contra el Càncer.

Les darreres samarretes s’han venut durant el cap de setmana amb una estimació d’unes 1.700 samarretes venudes. En les pròximes setmanes es farà el recompte dels diners recaptats i es farà el lliurament del xec a l’Associació contra al Càncer. De manera que caldrà esperar uns dies per a poder oferir una xifra final que reflecteixi la solidaritat del poble andorrà en la lluita contra aquesta malaltia.

En qualsevol cas, els organitzadors valoren molt positivament la Caminada amb el rècord històric de participació i ja comencen a pensar com fer-la encara més grossa l’any que ve, quan es complirà l’11è aniversari de l’esdeveniment.