Rècord de participació a les 17es Jornades de Cuina de Tardor

Dues clientes gaudint de les Jornades de Cuina de Tardor de la Massana Fogons (Eduard Comellas / Comú)

Després de disset edicions, les Jornades de Cuina de Tardor de la Massana Fogons continuen evolucionant, incloent diverses novetats i creixent en el nombre de participants, que se situa en els vint-i-un restaurants. “Per a nosaltres el més important és que el sector de la restauració confia en el potencial de les Jornades de Cuina i s’implica amb la nostra estratègia de gastronomia sostenible i amb propòsit”, afirma el conseller de Turisme, Comerç i Dinamització, Josep Maria Garrallà.

Les jornades mantenen la seva essència de sempre, basant els menús en productes locals i de temporada, combinant les receptes tradicionals amb la creativitat. Però incorpora novetats, seguint el projecte de gastronomia sostenible, que està en constant evolució. Una de les novetats és que en aquesta edició alguns des restaurants inclouen informació alimentària de substàncies que podrien causar al·lèrgies o intoleràncies, un aspecte en el qual es vol incidir en les pròximes edicions. També es fomenten les propostes per a les persones vegetarianes.

Per exemple, entre els plats vegetarians hi ha propostes com “Espàrrecs verds amb maionesa d’ametlla i tòfona”, “Crestes farcides de carbassa de Ca l’Aymà” o “Tàrtar de remolatxa de l’hort”. Ara bé, continua havent una àmplia varietat de plats amb carn del país, com ara “Civet de port senglar de les muntanyes de la Massana amb bolets dels nostres boscos”, “Hamburguesa de poltre d’Andorra” o “Estofat de vedella del país amb rovellons”.

Els restaurants participants són: Molí dels Fanals, la Llum d’Oli, l’Hort de Casa, Oolong, Émo-Hotel Palomé, Toc-Anyós Park, Borda Eulari, Carroi-Abba Xalet Suites Hotel, Angelo, Babek, Tapeo de Dario, Versió Original, Malandra, Món Bohemi, Donpi, Borda Xica, Andrea, Hostal Palanques, Gaucha, Tuco i la Minjadora del Sinquede.

El llibret de les Jornades, que es pot consultar a www.visitlamassana.ad, inclou anotacions interessants, com per exemple informació sobre els ingredients del trinxat i el seu origen, que prové de la cuina d’aprofitament. Justament, les Jornades ofereixen dos cursos sobre la cuina d’aprofitament, el 14 i el 21 d’octubre, conduïts per l’experta en cuina sostenible kattia Juárez. També hi haurà un taller sobre com fer una bona barbacoa, amb el formador Guillermo Hernández, el pròxim 8 d’octubre. En els dos casos, les places són limitades i cal fer reserva a l’Oficina de Turisme de la Massana, al telèfon 835 693 o bé per correu electrònic a info@comumassana.ad.

D’altra banda, el document també inclou informació sobre els productors locals de la Massana i ofereix la possibilitat de visitar els obradors de la Formatgeria Casa Raubert, la xocolateria Xocland i la cerveseria Alpha.

Les jornades estaran actives durant tot el mes d’octubre i es recomana fer reserva prèvia als restaurants participants.