Rècord de donants amb 1.617 persones que han ofert sang el 2021

El 2021 es van oferir a Andorra 1.617 donacions de sang, repartides en cinc campanyes: amb les escoles Andorranes al gener, amb el Bàsquet Club a l’abril, a la Sala Àgora d’Andorra la Vella al juny, al Prat del Roure escaldenc al setembre i al Centre de congressos d’Andorra la Vella al novembre.

És la xifra més alta que la del 2020, l’any del confinament, amb 1.288 donacions; i també supera la del 2019, un any “normal”, però en què amb només quatre campanyes, es va arribar a les 1.481 donacions.

En cada campanya un primer anàlisi descarta alguns donants fet que es comptabilitzen com a oferiments, que solen voltar el 12%. Amb això, la xifra de donants aptes el 2021 queda en 1.426, que també està per damunt de les dels anys anteriors. En canvi, aquest any hi ha hagut 352 nous donants, xifra que queda per sota de la del 2020 (404) i del 2019 (493). Disminució que s’atribueix al nou format de campanya que requereix l’inscripció prèvia.

Una novetat del 2021 ha estat la possibilitat de donar medul·la òssia. Els andorrans van poder fer-ho per primer cop a la campanya de juny, amb la col·laboració de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. En un pla més anecdòtic, cal destacar que la campanya que ha tingut més donants nous ha estat la que s’organitza amb les escoles andorranes, que ha tingut 114 donants.

El rang d’edat que més ha donat és el de 46 a 55 anys amb 512 persones. Com és costum, els grups sanguinis més comuns han estat l’A+ i l’O+. Les campanyes de donació de sang del 2021 han estat possibles gràcies a la

col·laboració del Banc de Sang i Teixits, el Govern d’Andorra, els comuns d’Andorra la Vella i d’Escaldes-Engordany, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Centre Comercial Andorrà-Super U.