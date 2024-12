Rècord d’Andorra de Nàdia Tudó als 50m braça en el mundial de Budapest

Nàdia Tudó, satisfeta pel seu rècord d’Andorra (FAN)

Nàdia Tudó ha tornat a demostrar que està al màxim nivell mundial. La nedadora de la FAN ha batut aquest matí de dimecres el rècord d’Andorra del 50m braça en el mundial de Budapest. La tricolor, que ha saltat a l’aigua a la tercera sèrie de la prova del 100m braça, ha aturat el cronòmetre al pas pels 50m en el 32.88″, la qual cosa suposa una nova millor marca en aquesta distància. De fet, Tudó ha estat a només dues centèsimes de batre també el rècord dels 100m braça després de signar una marca estratosfèrica d’1.09.69″, que li ha valgut per a estar en el top-50 mundial d’aquesta prova.

“Fa anys que no baixava de l’1.10.00” en aquesta distància, així que estic molt contenta i orgullosa del meu resultat; he notat que el pas pel 50m era ràpid i ja he pensat que era rècord d’Andorra”, ha remarcat Tudó després de la prova. La tricolor, que suma una dècada amb participació en cites mundialistes amb la FAN, competirà divendres en els 200m braça.





Patrick Pelegrina frega el rècord d’Andorra, però acaba desqualificat

Aquest matí de dimecres, també s’ha signat la participació de Patrick Pelegrina en la mateixa distància. El tricolor ha signat un temps de 1.00.31″, si bé en l’arribada ha comès un error tècnic que li ha costat la desqualificació, després de la revisió en vídeo per part dels jutges.