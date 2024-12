Rècord d’Andorra absolut en el Trofeu de Nadal de natació

La natació andorrana, en constant evolució (FAN)

El Trofeu Nadal de natació celebrat aquest passat dissabte, a Sant Julià de Lòria, ha deixat un nou rècord d’Andorra absolut. El relleu del club CLESER va aconseguir establir una nova millor marca en la prova del 4×100 lliures després d’aturar el cronòmetre en un temps de 3.39.13″. El relleu va estar format per Aran Jorge, Biel Cuen, Yann Lecoq i Arnau Segarra. Biel Cuen va imposar-se en la que va ser la darrera prova d’una jornada en la qual la piscina de LAU Esport, a la parròquia laurediana, va acollir més de 150 participants durant tot el dia. “Fa 25 anys que hi ha aquest rècord i no ens ho esperàvem, només volíem guanyar” va assegurar ahir dissabte, Aran Jorge, que va assegurar que “no el buscàvem i, per tant, sempre es pot rebaixar”.

“Estem molt orgullosos d’acollir el torneig de Nadal a Sant Julià; ha estat tot el dia amb la piscina de gom a gom; acollir un torneig com aquest fa goig perquè dona molta ànima a la parròquia i, a més, amb aquest rècord nacional”, declarava el conseller d’Esports lauredià, Marc Ferré.

Per la seva bana, el director tècnic de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Alfonso Maltrana, va destacar que “hi ha hagut moltes marques personals amb tres rècord d’Andorra el que confirma que el final de 2024 està sent molt bo; la sensació és que el nivell està millorant perquè els entrenaments estan sent més bons”. Maltrana va concloure recordant que a partir de dimarts comença el mundial de piscina curta en el qual “hem d’aspirar a fer millors marques personals”





Rècords d’edats al Trofeu Nadal

Més enllà del rècord absolut, la tarda de dissabte també va deixar els rècords de 17 anys de Biel Cuen en els 100m esquena (59.93″) i 100m estils (2.10.79″), així com el rècord de 13 anys de 100m lliure d’Enzo Palau (1.00.06″).