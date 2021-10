Rècord absolut de participació a la 8a Caminada contra el Càncer

Unes 1.200 persones han participat a la 8a Caminada contra el Càncer, presencial després que l’any passat s’hagués de fer de manera virtual per indicacions de les autoritats sanitàries. Rècord i èxit absolut, per tant, de la convocatòria de l’Associació Andorrana contra el Càncer (Assandca), Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère per recaptar diners en la lluita contra el càncer i manifestar, a més a més, el suport de la població a les persones que pateixen la malaltia.

Dies abans s’havien exhaurit les 1.300 samarretes que es van produir per a l’ocasió i la majoria dels que les van adquirir —fent cadascú la donació que podia i volia— i també algunes persones que es van quedar sense s’han aplegat al carrer del Roc dels Escolls de la capital, davant de la perfumeria de Pyrénées, i han recorregut gairebé 4 km per diferents carrers d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, per tornar al mateix punt, on se’ls ha donat un petit avituallament per recuperar forces.

També hi han participat nombroses autoritats, encapçalades pel cap del Govern, Xavier Espot, i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Un cel radiant, samarretes i mascaretes posades, civisme i actitud festiva han estat les notes dominants de l’esdeveniment.

Dissabte es portaven 9.152,98 € recaptats, però a l’arribada de la Caminada moltes persones encara adquirien la polsera solidària i altre marxandatge a la parada d’Assandca, de manera que caldrà esperar uns dies per poder oferir una xifra final que reflecteixi la solidaritat del poble d’Andorra en la lluita contra aquesta malaltia.

Ha estat aquesta la vuitena edició d’una cita que no ha fallat mai des que el 2014 Assandca, Pyrénées Andorra i la Fundació Jacqueline Pradère van idear fer acte anual multitudinari que ajudés a visualitzar el compromís del país en aquest combat contra el càncer i a recaptar diners perquè l’entitat, sense ànim de lucre, pugui prestar un millor servei als seus associats. Entre aquests serveis s’inclouen ajuts per allotjament i dietes per a les persones afectades per la malaltia que han de desplaçar-se per fer un tractament oncològic, sessions d’activitat física dirigida gratuïta específica i assistència mèdica gratuïta a domicili les 24 hores, entre d’altres.

S’ha complert amb escreix el desig que el president d’Assandca, Josep Saravia, va expressar a la roda de premsa de presentació de l’acte: “Recaptació a banda, que també és important, ens agradaria que hi hagués molta gent, que es constatés el suport que té aquesta causa. I estem segurs que serà així. A més, la samarreta d’enguany és de color verd, que és el color de l’esperança”.