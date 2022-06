Reconeixement del Lycée Comte de Foix als alumnes que es formen en primers auxilis i voluntariat

El cap de serveis centrals, transport i formació de la Creu Roja Andorrana, Quim Fenoll, i el ‘proviseur’ del Lycée Compte de Foix, Olivier Salvan, han encapçalat, aquesta setmana, un acte de reconeixement per a un grup d’estudiants de les classes de ‘première’ i ‘terminale’ per haver fet i acabat la formació en PSEG (primers socors en equips). Ara mateix els quedarà posar en pràctica la teoria complint les 30 hores de formació requerides per a l’obtenció del diploma final.

És important recordar que l’acord validat a finals del 2021 i que té vigència per a tot el 2022 permet a la Creu Roja Andorrana, més enllà del caire altruista i cívic que comporta l’acord, disposar d’efectius de socorristes voluntaris formats i disponibles tant en situació d’emergència com en situació de normalitat. Quim Fenoll ha insistit en el fet que “és un recurs molt important per a nosaltres. És la garantia de disposar de les persones necessàries per a respondre i prestar ajuda en serveis de preventius i emergències del país de manera immediata, ja que estant prèviament formats.”

Salvan, ha destacat “l’expectativa i la il·lusió que estant posant els nens en formar-se en primers auxilis, és més alta del que esperàvem. L’acceptació està sent molt bona i estem convençuts que té molt més recorregut en els pròxims anys.” A banda d’aquest reconeixement i de la formació d’aquests alumnes, s’està també duent a terme la formació i preparació dels més joves (els de ‘sixième’, ‘cinquième’ i ‘quatrième’, d’entre 11 i 14 anys aproximadament) per a l’obtenció del diploma de PSC1 (primers socors cívics).

Aquest acord amb el Lycée, així com el programa PAPI, és una part fonamental de la formació de la població en primers auxilis. Començant des de ben joves, permet dotar el país d’un recurs humà inigualable que pot, sense cap mena de dubte, salvar vides.