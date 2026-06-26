Reconeixement a la gerent del grup Leader Alt Urgell-Cerdanya, Mireia Font

Mireia Font, gerent del Consorci Alt Urgell-Cerdanya (CAUC) que gestiona els ajuts Leader i altres convocatòries adreçades a fomentar l’arrelament i l’impuls econòmic en territoris rurals, ha rebut un dels guardons “Somos LEADERs” que el ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha lliurat aquesta setmana en el marc de la trobada “Somos LEADERs. Conectando el futuro rural” que ha tingut lloc a Jerez de la Frontera.
En concret, s’han reconegut iniciatives i trajectòries vinculades al desenvolupament rural, l’emprenedoria, la innovació social, la igualtat d’oportunitats i la valorització dels recursos locals, i s’ha atorgat un guardó per comunitat autònoma. El reconeixement a Font ha estat per emprenedoria i lideratge rural.