Recollits nupcials 2022 que més t’inspiraran per a un dia tan especial

Enguany passes per l’altar i no saps què fer amb el teu cabell? Tens pensat casar-te d’aquí a poc temps? Vols ajudar una amiga a decidir el pentinat per a un dia especial? Encara que la gran expectació beauty en unes noces giri entorn del vestit de la núvia – o de les núvies -, el pentinat nupcial és molt important. Però…com triar el correcte amb un arsenal tan ampli? Heus aquí recollits nupcials molt interessants per a les noces del 2022.

L’elecció

– Bussejar entre recollits nupcials

Durant tot el procés de planificar unes noces és habitual que sorgeixi la qüestió: ‘Per on començo?’ abans de capbussar-se en cada preparatiu. Com ocorre amb gairebé totes les decisions, el primer pas és informar-se bé, conèixer que ens ofereix el mercat per a emetre un veredicte. I és que conèixer un bon arsenal de recollits nupcials ens ajudarà a analitzar les nostres preferències i a descartar models.

A finals d’abril, la Barcelona Bridal Fashion Week es va convertir en un exquisit aparador de tendències de pentinats nupcials, els quals es van donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació. On podem buscar més idees? En els articles de premsa especialitzada en el sector ‘bridal’ i a ‘perruqueria’, però també en els mitjans de bellesa, per a inspirar-se a través de les celebrities. I després està l’infinit aparador de les xarxes socials, explora Instagram i Pinterest i no deixaràs de veure propostes de recollits nupcials.

Les claus de l’elecció

– El match amb el vestit

El pentinat ha d’estar en sintonia amb el vestit de núvia, per a crear una imatge en harmonia. Aquesta és una de les grans màximes en el moment de fer la nostra aposta, com assenyala Gonzalo Zarauza. I Yolanda Aberasturi afegeix: “És imprescindible que existeixi una proporció exacta entre els volums del vestit, el cos, el pentinat i els complements”. Per a aconseguir la millor fusió de tots els factors, Aberasturi explica que es bolquen en un esbós i es plantegen diverses propostes de maquillatge i de pentinat per a analitzar quina és la més adequada per a generar l’harmonia perfecta.

Tots dos coincideixen que el tipus i l’horari de la cerimònia també es tenen en compte en el moment de triar el preferit entre els recollits nupcials. Si l’estil de les noces és més alternatiu, no casarà un vestit i un pentinat tradicionals, perquè trenquen la sintonia.

– Sentir-te molt tu

Encara que totes aquestes nocions són importants, és fonamental que el pentinat triat per al dia de les noces sigui afavoridor per a la protagonista – sí, sembla obvi -. Però és que ens pot encantar un recollit i voler replicar-lo i que no sigui el que millor s’adapta a la nostra fisonomia. És essencial que el recollit triat augmenti l’harmonia del rostre, equilibri el coll i l’espatlla, i garanteixi l’equilibri dels volums.

I com alguns valors essencials, a vegades se’ns escapen per ser tan obvis, el pentinat nupcial ha de fer sentir còmoda a la núvia en aquest dia. Les noces s’allarguen durant hores i els protagonistes intenten estar en tot, però és el moment de gaudir i no de patir per un recollit que s’esgavella amb certs moviments.

Per això, i com deixa molt clar Yolanda Aberasturi, la comunicació i la confiança entre núvia i estilista són claus per a aconseguir el millor pentinat: “És l’única manera d’aconseguir que el tocat i el pentinat no es converteixin en una disfressa”. Des de la Perruqueria Llata Carrera de Cantàbria, la seva estilista María José Llata insisteix en el procés de coneixement de les noces, deixant clar que “les núvies volen lluir espectaculars sigui com sigui el seu estil, però tampoc volen deixar de ser elles mateixes”.

Algunes idees

Abans de decidir el pentinat, avalua l’estat del teu cabell per a identificar quines són les seves necessitats per a lluir radiant aquest dia: si cal tallar, necessita un tractament reparador o hidratant o si volem fer una aposta colorista, augmentant la llum amb metxes o reflexos. Aquestes decisions aniran acompanyades de l’assessorament de la nostra estilista per a obtenir el millor resultat: ja saps que a vegades tenim una idea al cap que no s’adequa al resultat final.

1. El marró glaçé

El protagonista de la col·lecció de recollits nupcials de Yolanda Aberasturi és el marró setinat, amb tons més càlids, que és la base dels pentinats. El color triomfa en recollits clàssics, com la trossa de ballarina, la cabellera de cristall XL o un recollit casual. Una proposta interessant és aquesta cua, mitjana, amb volum, que llueix ones ben treballades, amaga la goma i es fon en una corona per a aconseguir un estil romàntic.

2. La naturalitat de Llata Carrera

La sofisticació, el romanticisme i l’elegància són les característiques principals de la col·lecció Natura Bridal de Llata Carrera, amb uns recollits clàssics com trenes o cues baixes, els quals llueixen creatius i en la seva millor versió. Les trenes són grans aliats per als recollits nupcials perquè aporten sofisticació, són còmodes, i casen perfectament amb els complements joia.

3. Recollits baixos, el poder de l’esquena

Els vestits amb escots pronunciats a l’esquena són increïbles, ja siguin en forma de V, amb l’esquena totalment descoberta o amb un disseny delicat, com aquest amb aplicacions de joia de Rosa Clará. Perquè llueixi en tota la seva esplendor, ens interessa que es vegi l’esquena bé i per a això aniran genial recollits baixos, que aglutinin tot el cabell, en versions polides, desenfades o trenades, subjectant tots els flocs o deixant alguns fluir.

4. Pentinats protagonistes

Si ets una gran amant de la perruqueria nupcial, segur que la teva aposta serà arriscada. I és que el pentinat pot ser el protagonista del dia. Els recollits amb trenes com aquesta proposta de Gonzalo Zarauza és per a enamorar-nos dels hair looks. La proposta és ideal, perquè és còmoda i atrevida, i amb un bon producte de styling durarà hores i hores sense alterar-se. A més és molt fotogènic.

Per bellezactiva.com