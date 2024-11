Recollida de material des de l’Ateneu Alt Urgell per a la població afectada pels aiguats del País Valencià

Recollida de material a l’Ateneu Alt Urgell per a la població afectada pels aiguats del País Valencià (RàdioSeu)

L’Ateneu Alt Urgell ha posat en marxa aquest cap de setmana una recollida de material per a la població afectada pels aiguats d’aquesta darrera setmana al País Valencià, que han deixat un gran nombre de morts, centenars de desapareguts i uns danys materials ingents, difícils de calcular ara mateix. La destrucció ha impactat especialment als municipis de l’Horta Sud, pel desbordament dels rius i torrents de la zona.

Al llarg de dissabte i diumenge, a l’Ateneu s’han recopilat aliments envasats i estris necessaris per a la neteja dels municipis que han patit inundacions. S’ha recollit elements com ara pales, rasclets, aixades, botes i guants de treball o de plàstic. L’acció s’ha endegat pel fet que l’associació urgellenca està adherida a la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, des d’on coordinen la logística per a fer arribar l’ajuda a la gent que la necessita. Víctor Tudó, un dels voluntaris que coordina l’acció a la Seu d’Urgell, ha explicat a RàdioSeu que l’objectiu és “optimitzar els esforços que està fent la gent” i que per això actualitzen cada dia les necessitats que els fan arribar des de la zona sinistrada.

Per això, de moment s’ha fet la recollida i ara els ateneus que hi participen centralitzaran el material en un magatzem que han habilitat a Sallent (Bages), des d’on s’envia directament cap als casals dels municipis afectats. Tudó ha puntualitzat que, després d’uns primers dies en què hi havia més necessitat d’aliments per problemes d’abastament, ara el que els estan demanant més és material de neteja i desinfecció o bé maquinària.

Mentre no està a punt aquest centre logístic, de moment aquest començament de setmana s’ha aturat la recollida de material, perquè ara mateix a l’Ateneu Alt Urgell ja no els en cap més i el que volen fer és buidar el local perquè tot el que han recollit fins ara arribi al seu destí com més aviat millor. Tot i això, ja han avançat que de cara a dimecres i dijous faran una nova crida a la recepció de materials, d’acord amb allò que els demanin des del País Valencià, des d’on ara ja necessiten estris més específics com guants, llanternes, mascaretes, botes, piles o escombres.

Des de l’entitat urgellenca s’han mostrat molt agraïts per la resposta de la població al llarg d’aquest darrer cap de setmana, que coincidia amb el pont festiu de Tots Sants. A banda d’una gran quantitat d’aliments bàsics, alguns veïns els han portat material tècnic que en algun cas, fins i tot, l’han anat a comprar expressament a ferreteries i altres establiments especialitzats. També han esmentat el fet que hi han col·laborat gent de totes les edats i condicions.

Finalment, des de l’Ateneu Alt Urgell han recordat que des dels seus perfils a xarxes socials, principalment, el d’Instagram, aquests dies aniran actualitzant informació sobre el material que prioritzen de cara a la nova recollida que han previst per aquesta setmana. També han aprofitat per a recomanar a la gent que no intentin “de bona fe” desplaçar-s’hi de manera individual a ajudar, a no ser que ja estiguin en contacte amb gent de la zona, perquè ara mateix les poblacions afectades ja compten amb un gruix suficient de voluntaris i, en canvi, el que sí que necessiten és que els enviïn material. A banda dels estris ja esmentats, també fa falta gel hidroalcohòlic, lleixiu, pales, allargadors elèctrics, ulleres de treball i, ja a nivell més tècnic, bombes d’aigua i pistoles d’aspersió d’aigua.

D’altra banda, la Xarxa de Casals i Ateneus ha posat en marxa una pàgina web específica (organitzemlaresposta.cat), on es pot trobar tota la informació dels punts de recollida i, si s’escau, l’organització del voluntariat que han preparat per part de diferents organitzacions del col·lectiu d’Esquerra Independentista. Des d’aquest portal també aniran actualitzant informació sobre les necessitats que els fan arribar les poblacions més afectades.