Recital de poesia de Blanca Llum Vidal ‘La princesa sou Vós” musicat per Los Sara Fontán

Cartell de l’espectacle “La princesa sou vós” (Comú d’Encamp)

La sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp acollirà el dijous, 16 de març, la commemoració del Dia mundial de la poesia, que oficialment se celebra el dia 21 de març a tot el món. L’acte es fa en col·laboració amb el Govern i comptarà amb un recital de poesia musicat sota el títol de ‘La princesa sou Vós’ de Blanca Llum Vidal & Los Sara Fontán.

Prèviament, per part dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner es farà una lectura de poemes en català. L’esdeveniment començarà a les 19:30 hores amb una benvinguda per part de la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i la lectura del poema ‘Tant si baixes la vista vers la immunda’, de Francesc Vicent Garcia, Rector de Vallfogona.

El poema ha estat escollit per la Institució de les Lletres Catalanes per a commemorar el dia i traduït a vint-i-dues llengües. Posteriorment, hi haurà el parlament de la ministra de Cultura i Esports en funcions, Sílvia Riva.





Recital de poemes a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i dels alumnes del col·legi Marí Moliner

Després del preàmbul, hi haurà el recital de poesia a càrrec dels voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística, que llegiran ‘La versió més íntima de nosaltres’, d’Elena Aranda, i ‘Retrat de família’, de Jaume Ten, que forma part del recull de poemes ‘Pedra, paper, tisora’. Les obres van obtenir el primer premi del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol en la categoria Poema i en la categoria Recull, respectivament. Els rapsodes seran Diana Salas i Daniel López per al primer poema i Alexandra Monné per al segon.

Els alumnes del María Moliner llegiran els poemes de Montserrat Cobo ‘Temps’, ‘Foscor’, ‘Silenci’ i ‘Amor de reüll’, integrants d’un recull sense títol premiat amb un accèssit en el 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol, i un fragment de ‘Nàufrag’, d’Albert Ruiz, recull premiat amb un accèssit en el mateix concurs. Els rapsodes seran: Rapsodes: Franco Basallo, Alexis Céspedes, Santiago Bisceglia, Míriam Chacón,Juan Diego Ramírez,Julián Torres iKevin Idarraga.





Recital de poesia musicat ‘La princesa sou Vós’

La commemoració del Dia mundial de la poesia finalitzarà amb ‘La princesa sou Vós’. Una perfecta combinació entre música i poesia oferta per Blanca Llum Vidal i Los Sara Fontán, on la poetessa recitarà els poemes del seu llibre i els músics afegiran una sonorització excepcional al recital.

Tota l’obra de Blanca Llum Vidal és dedicada a l’amor, sigui en prosa o en vers, i l’acte del 16 de març no escapa a aquest destí: són cartes, d’esperit vuitcentista amb vetes punk, d’una dona a algú de qui s’ha enamorat. No hi ha resposta d’aquest algú, ni seguretat que existeixi: hi ha un joc que es val de totes les armes per a inflamar la seducció. L’espectacle poètic està basat en el llibre de Blanca Llum Vidal amb el mateix títol, publicat per Club Editor.

Los Sara Fontán neixen de l’energia polirítmica d’Edi Pou i la combinació clàssica i contemporània de Sara Fontán. Qualsevol dels seus concerts són un viatge de la imaginació i d’interpretació personal.