Recepta tradicional: el “tumbet” (tombet) mallorquí

Una cassola contenint tombet mallorquí (Getty images)

El tombet mallorquí es prepara amb làmines fines de patates, albergínies i pebrots vermells prèviament fregits en oli d’oliva. Després de traslladar les làmines a una cassola es cobreix amb tomàquet sofregit amb all i julivert i es fica al forn per una estona. Sovint es presenta en una greixonera.

El tombet es pot menjar sol com si fos un plat vegetarià, però en la cuina local mallorquina se serveix freqüentment per a acompanyar el llom de porc o peixos com la serviola o la llampuga, segons l’època de l’any. Cal dir que és important no pelar ni les albergínies ni els pebrots abans de tallar-los en làmines.





Ingredients (per a 4 persones):

2 albergínies grans

2 patates mitjanes

2 carabassons

1 pebrot vermell

1 pebrot verd

4 tomàquets madurs

3 grans d’all

Oli d’oliva verge extra

Sal

Pebre negre

Fulles de llorer





Preparació: