Recepta d’escudella i carn d’olla

De receptes d’escudella i carn d’olla n’hi han tantes com cases, és a dir, cadascú se la fa a la seva manera. Nosaltres li posem els peus de porc ja bullits a la part final i així ens estalviem mitja horeta, pel que fa les carns hi ha qui vol botifarra blanca i negra o només d’una classe, hi ha que els hi agrada la pilota amb pinyons o sense, amb un toc de canyella com nosaltres o no, amb sagí, amb…….. feu-la com vulgueu, però gaudiu d’aquesta recepta al vostre gust.

Ingredients

8 Litres d’aigua (dels 8 litres van acabar sortint 3,5 litres d’escudella)

2 Peces de gallina

2 Talls de cansalada viada

1 Os de pernil

1 Os de vedella

3 Trossos de peus de porc bullits

1 Botifarra negre

40g de sagí

1/2 col verda

3 Pastanagues

1 Nap

2 Apis (sense les fulles)

4 Patates

1 Porro

100g de cigrons (els posarem en remull el dia abans)

2 Pilotes: 400g de carn picada de vedella i porc, 1 ou, molla de pa, 1 all, julivert, sal, pebre, canyella i farina

Sal

Elaboració

En una olla posem els 8 litres d’aigua a bullir. En arrencar el bull afegim la gallina, la cansalada viada, l’os de pernil, l’os de vedella i l’ingredient que posaven les nostres avies, el sagí (no afegir sal fins al final de la recepta). Deixarem bullint durant 1 hora i anirem escumant per treure les impureses. Mentre esperem aquesta hora, farem les pilotes. En un bol barrejarem la carn picada, el julivert i l’all picat, la molla de pa, la sal, el pebre i nosaltres li vam posar un toc de canyella. Quan tinguem tot ben barrejat farem dues pilotes i les enfarinarem. Reservarem aquestes pilotes a la nevera fins que les fem servir. Passada l’hora de la primera part del bull, afegirem la col, les pastanagues, el nap, el porro, l’api i els cigrons remullats (recordeu posar-los en remull el dia abans) i tornarem a deixar-ho bullint una altre hora més. Escumem de tant en tant ehh!! Un cop hagi passat aquesta hora serà el torn d’afegir la botifarra negra, els peus de porc bullits , les patates i les pilotes. Deixarem bullint 30 minuts més. Durant els minuts finals serà l’hora de provar per tal d’afegir la sal al nostre gust. … i senyors i senyores ja tenim la nostra recepta d’escudella i carn d’olla preparada. Ara serà l’hora de fer manualitats, separant les carns, les verdures i els cigrons, tot colant l’escudella.

Apa, ja podeu gaudir d’una escudella calenteta amb molt bon gust !!

Normalment sobra carn d’olla i nosaltres vam fer unes croquetes de les sobres amb les verdures incloses que estaven d’escàndol.

SALUT I BON MENJAR!!

