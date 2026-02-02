Recepta de la peperonata

Un recipient amb una saborosa peperonata (Getty Images)
La peperonata és un guisat de verdures italià format típicament per pebrots vermells, tomàquets i all. Es pot utilitzar com a salsa per a pasta o bé servir com una guarnició de plats de carn i de peix. També es pot incloure com a part d’un ragú. Val a dir que hi ha una versió maltesa que utilitza pebrots rostits que estan conservats en oli i vinagre.

Ingredients (per a 4 persones):

  • 4 pebrots grans (barreja de vermells, grocs i verds per a donar color)
  • 2 cebes mitjanes
  • 3 tomàquets madurs o 400 g de tomàquet pelat en conserva
  • 2 grans d’all
  • 4 cullerades d’oli d’oliva verge extra
  • Sal i pebre negre al gust
  • 1 pessic de sucre
  • Fulles d’alfàbrega fresca o julivert (per a decorar)



Preparació:

  1. Preparar els ingredients
    • Renta bé els pebrots, treu-los les llavors i talla’ls a tires no gaire fines.
    • Pela i talla la ceba a làmines fines.
    • Escalda els tomàquets per a pelar-los fàcilment i talla’ls a daus petits (si uses tomàquet en conserva, simplement aixafa’l amb la forquilla).

  2. Sofregir
    • En una cassola ampla, posa l’oli d’oliva i sofregeix la ceba a foc suau fins que sigui transparent.
    • Afegeix l’all picat i, al cap d’un minut, incorpora els pebrots.

  3. Cocció lenta
    • Deixa coure els pebrots uns 10 minuts, remenant de tant en tant.
    • Afegeix el tomàquet, sal, pebre i, si cal, un pessic de sucre.
    • Tapa parcialment la cassola i deixa-ho coure a foc baix uns 30–40 minuts, fins que els pebrots siguin tendres i la salsa s’hagi concentrat.

  4. Acabat
    • Abans de servir, decora amb fulles d’alfàbrega fresca o julivert.
    • Es pot menjar calent, tebi o fred, com a acompanyament de carn, peix o amb pa torrat.

