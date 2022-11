Recepta amb records d’infantesa: arròs amb llet

De postres n’hi ha tants com la nostra imaginació tingui ganes de crear-ne. En el cas de la recepta d’avui podem dir que havia estat un clàssic de moltes llars i que ens transporta a aquella infantesa quan teníem els avis a casa o bé els pares volien fer unes postres diferents a les habituals. L’arròs amb llet és d’aquells plats que, o bé t’enamoren o potser no et fan el pes. Per a aquelles persones que els agrada, aquí en deixem les passes de com fer-ne a casa.

Ingredients (per a 4 persones):

100 g d’arròs rodó (millor si és especial per a postres)

1 branca de canyella

Canyella en pols

120 g de sucre (o al gust de cadascun)

10 g de mantega (opcional)

1 pell de taronja

1 pell de llimona (evitant la part blanca perquè no amargui)

1,250 litres de llet sencera.

Preparació:

Rentarem bé l’arròs per a retirar el midó (fins que l’aigua deixi de sortir de color blanc).

En una casserola, courem la llet juntament amb l’arròs, la pell de taronja i de llimona i la branca de canyella. Ho farem a foc mitjà-alt durant uns 10 minuts, transcorreguts els quals, baixarem a foc mitjà-baix per a continuar coent durant una mitja hora. És imprescindible anar controlant l’arròs i removent per a evitar que s’enganxia.

Quan faltin uns 10 minuts de cocció, afegir el sucre i continuar removent.

Quan estiguem a punt de retirar-ho del foc, podem opcional afegir la mantega si volem que ens quedi més melós.

Un cop fet l’arròs, el distribuirem en bols petits i empolvorarem per damunt amb la canyella en pols. També podem decorar-ho amb trossets de la branca de la canyella.