Els màxims representants de les més altes institucions del Principat d’Andorra, així com un bon nombre de personalitats de tots els àmbits de la societat andorrana, s’han aplegat aquest migdia al Palau Episcopal per assistir a la tradicional recepció de Nadal a les autoritats i al poble d’Andorra oferta per l’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep Episcopal, Mons. Joan-Enric Vives.

Entre els assistents a la recepció hi eren la Síndica i la Subsíndica General, Roser Suñer i Meritxell Palmitjavila; el cap del Govern Xavier Espot, així com diversos ministres del seu gabinet; el President del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall; el President del Tribunal Constitucional Dominique Rousseau; el Representant Personal del Copríncep Episcopal, Josep Maria Mauri; i el Director de Gabinet de la Representació del Copríncep Francès a Andorra, Pascal Escande.

També hi han assistit els Presidents dels Grups Parlamentaris i un bon nombre de Consellers Generals, a més d’una àmplia representació dels Cònsols i Consellers actuals dels set Comuns i dels Cònsols i Consellers electes als comicis celebrats tot just diumenge passat, 15 de desembre. Així mateix, hi han assistit l’Arxiprest de les Valls d’Andorra, Mn. Ramon Sàrries; el Vicari General d’Urgell, Mn. Ignasi Navarri, el Vicari Episcopal, Mn. Antoni Elvira i el Secretari General i Canceller del Bisbat, Mn. David Codina, entre d’altres membres de la Cúria diocesana. En representació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell hi ha assistit l’alcalde, Fàbrega.

Després del discurs del Copríncep Episcopal, el text íntegre del qual adjuntem a continuació, una violoncel·lista ha interpretat les nadales “Santa Nit”, “El noi de la Mare” i la cançó popular catalana “El cant dels ocells”, i tot seguit ha clos l’acte amb la interpretació de l’himne nacional d’Andorra.

Discurs del Copríncep episcopal Joan-Enric Vives a la recepció de Nadal

oferta a les Autoritats i al Poble d’Andorra.

19 de desembre de 2019

1. Permeteu-me que us expressi la meva alegria i satisfacció per poder estar amb tots Vostès, representants del conjunt de la societat andorrana, i compartir així, en aquests moments, els nostres millors desitjos, ara que ens preparem per celebrar el Nadal festivament, i que veiem finalitzar un any per disposar-nos a començar-ne un de nou. Aplegar-nos amb tots Vostès, representants i provinents de sectors diversos de la societat andorrana, amb compromisos i accions diverses, complementàries i plurals, em porta a una sincera acció de gràcies a Déu pel nostre país, el noble Principat d’Andorra.

Estem ja a les envistes de les joioses celebracions de l’Encarnació del Fill de Déu, que es féu realment home com nosaltres. Nadal ens porta la joia de sentir Jesús més a prop, l’alegria de saber-nos acollits i perdonats per la misericòrdia de Déu, i que Ell vulgui venir a habitar enmig de nosaltres.

La violència, el pecat i la maldat dels homes no són obstacle perquè Jesús vulgui venir i portar-nos el seu perdó, la seva pau i la seva bondat que tot ho guareixen i refan. Els sofriments de tants petits i de tants pobres, dels innocents i dels qui no tenen el necessari per a viure són per a Jesús estímul a venir per alliberar-nos i donar-nos la salvació, que és l’Amor de Déu en tots.

Nadal ens revela novament el rostre de la misericòrdia perquè puguem ser misericordiosos com Déu és misericordiós, i perquè visquem estimant amb alegria i esperança. Acollim l’amor amb obres i de veritat!

2. Acabem de celebrar el segon procés electoral d’aquest any, les eleccions Comunals, i després de les eleccions al Consell General i la designació del nou Govern, que per primera vegada és de coalició, comença un període d’estabilitat per al nostre país. Precisament aquest 2019, vam commemorar amb tota solemnitat, els 600 anys del privilegi del bisbe Francesc de Tovia, pel qual quedà legitimat l’òrgan del Consell de la Terra. A partir del privilegi d l’11 de febrer de 1419, els prohoms de les valls d’Andorra podien elegir anualment els seus representants per tenir cura dels afers que els afectaven. El Consell de la Terra s’ha anat transformant al llarg de la història fins a esdevenir l’actual Consell General. Els dos processos electorals que hem viscut en aquest any 2019 ens demostren que la societat andorrana ha sabut mirar endavant, malgrat les dificultats, expressant democràticament la seva voluntat a les urnes, i exercint el seu discerniment. Vull fer arribar el meu sincer reconeixement a totes les Autoritats del país, Consell General (per primera vegada presidit per una dona Síndica), el Govern, i els Comuns, que s’han presentat, que han estat elegides democràticament i que volen treballar pel país i les parròquies, per a tots els ciutadans. Reconeixement que faig extensiu a les seves famílies, que se sacrifiquen generosament amb ells. Seguim així les bones tradicions andorranes de servei a la cosa comuna i cercant sempre el bé comú. Gràcies a tots els elegits democràticament i que Déu us ajudi a realitzar les vostres responsabilitats amb dedicació generosa. Desitjo que puguin treballar bé i que trobin la col·laboració de tots els ciutadans per a les grans causes que tenim al davant: defensar estabilitat d’Andorra, de les seves tradicions i de les institucions que l’han feta gran i l’han protegida al llarg dels segles; així com bastir una societat inclusiva amb la cooperació de tots; generar riquesa econòmica i repartir-la equitativament; i no oblidar les causes que més ens fan patir a tots, com són l’educació de les joves generacions, l’atenció als ancians sols, l’habitatge, i tot el que es deriva del canvi climàtic, per citar-ne només algunes.

3. Amb motiu de la Cimera de Madrid COP25 crec que el Principat d’Andorra i els Andorrans, estem invitats a ser un Principat pioner i modèlic en la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible, amb experiències reals d’economia circular. Hi hem de fer esforços ni que siguin costosos. L’acord final de la COP25 estableix que els països hauran de presentar el 2020 uns compromisos més ambiciosos de reducció d’emissions (les anomenades Contribucions Nacionals Determinades) per fer front a l’emergència climàtica. Segons l’acord, el coneixement científic serà “l’eix principal” que ha d’orientar les decisions climàtiques dels països per augmentar la seva ambició, que s’ha d’actualitzar permanentment d’acord amb els avenços de la ciència. El text recull “l’imperatiu” que la transició cap a un món sense emissions sigui justa i impulsi la creació d’ocupació decent.

La necessitat de treballar més pel compliment dels objectius de les Cimeres de París i ara la de Madrid, es pot unir al compromís que el Papa Francesc reclama d’una “ecologia humana integral” a la seva Encíclica Laudato Si’ (2015). Ecologia humana integral que defensi natura i persones, que inclogui “límits infranquejables” i asseguri la protecció dels ecosistemes davant de “noves formes de poder derivades del paradigma tecno-econòmic”. El Papa ho acaba de recordar clarament en el seu Missatge per a la Jornada de la Pau del proper 1 de gener de 2020. Ens diu que cal un “camí de conversió ecològica” davant les conseqüències de la nostra hostilitat cap als altres, la falta de respecte per la casa comuna i l’explotació abusiva dels recursos naturals —vistos com a eines útils únicament per al benefici immediat, sense respecte per les comunitats locals, pel bé comú i per la natura. Aquesta conversió ecològica a la qual apel·la el Papa Francesc “ens porta a tenir una mirada nova sobre la vida, considerant la generositat del Creador que ens va donar la terra i que ens recorda la joiosa sobrietat del compartir. Aquesta conversió ha d’entendre’s de manera integral, com una transformació de les relacions que tenim amb els nostres germans i germanes, amb els altres éssers vius, amb la creació en la seva varietat tan rica, i amb el Creador que és l’origen de tota vida”.

Crec que les joves generacions que tenen el perill de sentir-se poc motivades per a la cosa política, a través de l’ecologia, s’integraran més en la societat. La conversió ecològica és un procés que ha d’afectar tota la societat i ha d’afectar la ciutadania, no només les empreses o els governs. Precisament l’acord final de la COP25 subratlla l’acció climàtica dels actors no governamentals, a qui convida que la incrementin i generin estratègies compatibles amb el clima. Són els grans objectius que ens hauríem de poder marcar en aquest nou any i en els propers.

Estem invitats a fer costat a les veus que denuncien els errors comesos envers el medi ambient, acollir les recerques dels corrents científics més fonamentats, i fer cas dels enfocaments que veuen en el desenvolupament sostenible un paradigma per a l’estudi de les polítiques de benestar i desenvolupament. Tot està interrelacionat. La defensa de la creació ha estat elevada pel Papa Francesc a la categoria de deure moral envers Déu i els homes, de manera que passa a ser tan vertebral, universal i imperativa com la pau, la igualtat, la dignitat i la justa distribució de la riquesa.

4. Nadal és una crida a la solidaritat amb els pobres, ja que Jesús es féu pobre a Betlem. Si escoltem la veu de Déu, descobrirem que no només estem cridats a tenir cura de la fragilitat de la creació, sinó també i sobretot de la fragilitat dels germans, especialment dels infants.

Voldria que el pessebre parlés a la nostra vida. En tot lloc i de tota manera, el pessebre parla de l’amor de Déu, el Déu que s’ha fet Infant per dir-nos que està a prop de tot ésser humà, sigui quina sigui la seva condició.

Benvolguts: Us desitjo Pau i Joia en aquest Nadal! Prego per tots, us recordo amb afecte a vosaltres i les vostres famílies, i us desitjo Bon Nadal, ple de la gràcia del Senyor!

Visca Andorra!

Text i imatges Bisbat d’Urgell