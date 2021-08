Recarrega la teva energia

Poses a carregar el teu telèfon cada dia. Durant la setmana segurament li poses combustible al cotxe. I tu? Quan recarregues la teva energia? Segurament cuides els teus projectes, el teu lloc de treball, la família, els amics. Però et cuides tu?

Bé sigui sol, o acompanyat et mereixes unes mini vacances, uns dies de relax, uns dies per desestressar la ment i desconnectar-la de tot. Ja en altres articles he comentat la importància del descans. Una persona que no dorm les suficients hores està més irritable, discuteix amb més facilitat i rendeix per a si mateix molt menys.

Dóna’t l’alegria d’escapar-te. Fes-ho en família, amb amics o sol, el veritablement important és desconnectar per un petit espai de temps del teu dia a dia. D’aquesta manera recarregaràs la teva energia, et sentiràs més fort, amb més capacitat quan tornis. Segurament fins i tot la teva ment t’abordarà amb quantitat de noves idees.

Treballar i dirigir-nos cap a les nostres metes és tan important com fer una parada en el camí per recuperar forces. Estar a casa relaxat i sense fer res, és un descans més aviat físic. La ment no sol desconnectar-se de les preocupacions. El descans de la ment sol més aviat relacionar-se amb el temps lliure dedicat a l’oci. Així que no ho dubtis i troba la teva escapada.

