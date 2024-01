Rebaixes de gener

Roser Rodríguez Jerez

Gener és també sinònim de rebaixes. Això vol dir, començar a fer unes quantes visites a les botigues per a anar de compres, però, COMPTE! Podem deixar-nos seduir, a priori, per alguns descomptes que la majoria de vegades ens fan gastar més del que imaginàvem. És molt fàcil caure en la temptació, jo mateixa he caigut alguna vegada, malgrat portar-ho tot anotat en un paper. Vaja, una llista amb les coses que realment necessitava comprar. I s’acaba sortint i dels establiments amb allò que no es necessitava. Però, al final, n’aprens.

Ara tots o gairebé tothom, tenim un mòbil a mà. A veure si us agrada el consell sobre el que jo faig a les rebaixes. Agafeu el vostre mòbil, ipad o paper i bolígraf (com hem fet tota la vida) i anoteu aquells productes que de veritat fan falta renovar per la raó que sigui i, si el vostre pressupost us ho permet, feu l’adquisició. Però, sobretot, no prengueu decisions precipitades. Altrament, en molts casos, després tocarà tornar a la botiga a retornar la compra i, aquest gest, ocasiona una despesa extra de benzina o del cost del transport públic.

Una altra cosa a tenir en compte: Les rebaixes impliquen menor preu, no menor qualitat. La botiga no ha de tenir articles amb tares a la venda i, si els tenen, pensar bé en el tipus d’inversió que estareu fent amb aquest tipus de roba o de qualsevol altre producte. No us deixeu portar per la bogeria de les rebaixes i penseu en la inversió que esteu a punt de fer.

Possiblement és millor comprar aquella peça en temporada normal i invertir en les rebaixes en peces de qualitat que necessiteu renovar per al fons de l’armari. Com caçadores de pell, samarretes, texans… que sempre us vindran genial.

Assegureu-vos d’entendre completament els termes i condicions de les rebaixes. Algunes ofertes poden tenir restriccions o condicions que heu de conèixer. Si bé les rebaixes són una excel·lent oportunitat per a estalviar diners, és important no deixar-se emportar i comprar en excés.

La moderació és clau per a evitar despeses innecessàries. Sobretot, el meu consell, per experiència, és planificar-se i reflexionar molt abans de comprar. Jo, d’aquesta manera, estalvio diners de forma més efectiva. La moda no es va fer per a esclavitzar, sinó per a alliberar les persones fent-les diverses i úniques.

D’altra banda, és millor portar efectiu per a gastar i deixar les targetes de crèdit a casa.

Finalment, també cal pensar que, aquests diners de les rebaixes, els podríem gastar en una experiència més plaent, com una estoneta en una terrassa d’un bar amb amistats, una tarda de cinema, un dinar o un sopar o un bon llibre. Així que a les vostres mans, us ho deixo.

Vosaltres decidiu.