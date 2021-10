Realment aprima una sessió de sauna?

La sauna és un costum que van començar els finlandesos durant el segle XX, i s’ha fet molt popular en diferents països perquè posseeix molts beneficis per al cos.

La sauna no aprima. Almenys no de manera real, atès que si bé és cert que després d’una sessió podem veure que hem perdut pes, això es deu al fet que el nostre cos perd aigua per estar sotmès a altes temperatures, així que en el moment en el qual ens hidratem de nou, recuperem els líquids perduts i tornem a on estàvem, sense haver-nos aprimat res.

És molt freqüent, en l’actualitat, buscar formes senzilles de perdre pes, maneres amb les quals no s’hagi de fer esforç físic o sacrificis en l’alimentació. En realitat, per a perdre pes es necessita cremar greix i en la sauna això és impossible, ja que només s’eliminen toxines mitjançant la suor, la qual cosa és una cosa totalment diferent.

Això sí, malgrat no ajudar-nos a perdre pes, podem parlar de diversos beneficis. Entre ells: té un efecte relaxant, renova l’epidermis, elimina toxines del cos, els músculs guanyen elasticitat, incrementem les defenses, millorem la respiració, ajuda contra l’artritis, desenvolupa la funció cardiovascular i allibera endorfines, suprimint l’estrès i ajudant a combatre l’insomni.

Per Gymrutina.es / Tot Sant Cugat