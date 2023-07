Reafirmants per a la cara i cos: Adeu a la flacciditat, toca lluir-se

Una dona amb la pell sana envoltada de gira-sols (Pexels)

En aquests moments de l’any pensem més en l’estat de la nostra pell. Un dels aspectes que més acostuma a preocupar-nos és el de la falta de fermesa, un procés natural que es fa més notori a partir dels 40 anys, quan es redueix la producció de col·lagen i elastina, dues proteïnes que li donen a la pell la seva estructura i elasticitat.

Encara que pot afectar qualsevol part del cos, on més s’aprecia és a la cara, el coll, l’escot, els braços, l’abdomen i les cames. No obstant això, no cal entrar en pànic: amb una bona rutina de cura i les nostres propostes de productes reafirmats per a cara i cos, l’única cosa que ocuparà el teu cap és decidir on anar a lluir-te.





Cures a prova de flacciditat

La falta de fermesa no és només una qüestió d’edat, hi ha més factors que poden fer que la pell es torni d’aparença laxa. Per exemple: la pèrdua de pes ràpida, l’embaràs, la falta d’exercici, la mala alimentació, l’exposició excessiva al sol, el consum d’alcohol i tabac, i la genètica.

Per això, pren bona nota d’aquests 6 consells que t’ajudaran a mantenir la fermesa de la teva pell:

1. Segueix una dieta equilibrada, que inclogui aliments rics en proteïnes i antioxidants. Això t’ajudarà a mantenir un pes saludable i que la teva pell estigui més ferma i elàstica.

2. Estigués ben hidratada: Beu suficient aigua al llarg del dia per a no perdre la hidratació.

3. Fes exercici regularment, i no únicament cardiovascular, has d’introduir activitat de força per a tonificar els músculs.

4. Evita l’exposició excessiva al sol, ja que danya la pell i accelera el procés d’envelliment. Per això, usa protector solar i evita les hores punta.

5. Regala’t massatges facials: Incloure el ioga facial o els massatges facials en la teva rutina de bellesa t’ajudarà a tonificar els músculs de la cara i a millorar la circulació sanguínia.

6. Usa una ajuda extra: Busca productes de cura de la pell específics per a combatre la flacciditat. Alguns ingredients aconsellables són: retinol, àcid hialurònic, vitamina, cafeïna, entre altres.





Per bellezactiva.com