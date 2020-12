‘RE-interpretant Tappert’ viatja de La Llacuna al Museu Carmen Thyssen Andorra

El vestíbul del Museu Carmen Thyssen acull des d’aquest dimecres 23 de desembre fins al proper 10 de gener de 2021 el conjunt d’obres que componen “RE-interpretant Tappert”, una mostra gratuïta que fins ara es trobava al Centre Cultural La Llacuna.

La sorprenent exposició compta amb 36 treballs inspirats en l’obra VARIÉTÉ de George Tappert, peça integrant de l’exhibició Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art. Sota la mirada personal dels alumnes de l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella, s’han usat múltiples disciplines.

Neus Mola, cap de l’Escola d’art d’Andorra la Vella, ressalta la bona resposta dels alumnes i la seva implicació en el projecte. “Propostes com aquesta són sempre molt enriquidores pel seu gran potencial creatiu perquè dona com a resultat una gran diversitat de visions i percepcions diferents”.

Per la seva banda, el conseller de Cultura i de Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, remarca la col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra i la importància d’establir vincles i sinergies entre el sector públic per potenciar les iniciatives i el treball dels creadors del país.

Aquesta col·laboració entre ambdues institucions suposa, segons Teresa Areny, cap de projectes del Museu Carmen Thyssen d’Andorra, “el millor exemple per mostrar la importància d’unir punts de vista tan diferents, com el professional i l’aprenent, que enriqueixen les dues parts. La visió amateur d’una obra professional és la unió perfecta per fer créixer el fet artístic i des del museu volem que les diferents exposicions puguin continuar sent un motiu d’inspiració i motivació per als artistes del país”.