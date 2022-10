RawData i la revolució digital de l’agricultura

La digitalització té un paper fonamental en el present de l’agricultura. Com a qualsevol empresa, la disrupció tecnològica permet al sector primari optimitzar l’explotació de recursos i la gestió del negoci i millorar la qualitat del producte. Així ho van entendre Albert Duaigües i David Olmo quan van llançar l’any 2018 RawData, una solució tecnològica all in one pensada per a facilitar la feina al camp, a cop de digitalització.

RawData va néixer primerament com a treball final del Màster de Big Data de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Olmo i Duaigües, ambdós estudiants del màster i provinents de famílies agrícoles, sabien que les dades i la intel·ligència artificial podien aportar molt a un sector ple de contrastos quant a digitalització. I ho van aconseguir: quatre anys més tard, el seu software és capaç de reduir fins a un 30% els costos de producció de productores agrícoles i cooperatives.

La predicció és la part més cridanera i diferencial de l’empresa emergent, però darrere d’aquesta fita hi ha moltes més funcionalitats. Rawdata “centralitza totes les dades del negoci en una única plataforma”, indica Duaigües. Dades de collites, de tancament, informació de costos, d’entrega de productes, de recursos humans (com control horari i fitxatges) i també dades externes, com informació meteorològica i imatges de satèl·lits.

La idea de Duaigües és que aquesta informació, “presentada amb reports de business intel·ligence, sigui d’utilitat no només per a l’equip tècnic de la companyia, sinó també pel conjunt de socis o clients amb qui treballen”, millorant, per tant, l’ecosistema agrícola en sí. “Volem que RawData generi guanys tant a l’empresa que ens contracta com per a la resta de stakeholders que hi ha al seu voltant”, indica l’emprenedor, qui anys enrere va fundar una altra startup, Efoodprint, de la qual actualment està a poc d’incorporar una versió del software inicial com a nou mòdul de RawData.

Efoodprint és un software orientat a un públic agrícola i agroalimentari que proporciona models de predicció de collites per a millorar la sostenibilitat ambiental en l’agricultura. La nova versió d’Efoodprint convertida en mòdul de RawData respon a la filosofia all in one de la startup: “el software és una eina viva que no arriba mai a tocar sostre, per això crec que hi ha moltes incorporacions encara per fer i aportar valor al sector”, afirma Duaïgues.

A per la segona ronda

L’empresa emergent, que compta amb un equip de 21 persones, té un model de negoci de tipus Saas (software as a service), de pagament mensual i orientat exclusivament al B2B. Actualment, el client internacional representa 15% de la facturació i el 85% restant prové de la resta del territori espanyol. Aquest 15% el protagonitzen Mèxic, Turquia, Xile i Portugal, països que van contactar directament amb RawData i que representen l’inici d’una etapa d’expansió internacional que Daigües vol iniciar, amb l’impuls de la segona ronda d’inversió de la startup.

L’objectiu d’aquesta ronda de 750.000 euros, que espera tancar “com més aviat millor” és fer el “salt al mercat internacional de manera activa, especialment a LATAM”. La startup espera tancar el 2022 amb una facturació de 1,5 milions d’euros.