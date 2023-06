Raül Ferré “vola” a la Pujada Arinsal – Andorra 2023

Raül Ferré va “volar” per l’asfalt de la Pujada Arinsal (Josep Maria Montaner)

D’una manera magistral i esprement al màxim el seu Silver Car CS, la mateixa unitat amb la qual va aconseguir el triomf en aquesta pujada fa exactament un any, el pilot andorrà Raül Ferré Matas ha aconseguit la victòria absoluta en la Pujada Arinsal – Andorra 2023, competició que s’ha disputat aquest cap de setmana i que ha puntuat per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió. La cursa, organitzada per ACA CLUB Esportiva, s’ha celebrat a la carretera CS-520, a l’estació d’esquí d’Arinsal, entre les fites 0,240 i 4,340, amb un pendent mig del 8,6% i una longitud de 4,100 km.

Després de la primera cursa disputada el dissabte, en la qual Raül Ferré (Silver Car CS), Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB) i Thomas Clausi (Tatuus F-Master) van aconseguir els tres primers llocs en la sèrie A, amb Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017), Joan Salvans (Porsche 997 GT3) i Nicolas Granier (Seat Cupra) fent el mateix en la sèrie B, totes dues categories rodant sobre asfalt mullat, la gran incògnita per a tots els equips era saber com es comportaria la climatologia de cara al diumenge.

En la primera pujada (segona de les tres del cap de setmana), les condicions s’han mantingut sobre sec malgrat les contínues interrupcions per incidents menors que han anat retardant la mànega. En tot cas, no ha plogut, i Raül Ferré ha fet volar el seu Silver Car CS fins al punt que ha tret més de 5” al seu oponent, el francès Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB), l’únic en poder mantenir el ritme del pilot andorrà.

En la sèrie B, també Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017) mantenia a ratlla als seus rivals, de nou amb Joan Salvans (Porsche 997 GT3) segon i aquesta vegada amb Jean-Marc Gandolfo (Porsche 991 GT3) tercer, ja amb el seu vehicle reparat després de la sortida que va tenir el dia anterior, sent quart Nicolas Granier (Seat Cupra).

Semblava tot decidit en la general conjunta en la qual se sumen els temps de les dues millors pujades, però faltava la tercera i última (també en sec), que ha servit perquè els pilots que ahir van rodar sobre mullat poguessin millorar el seu temps conjunt. En tot cas, el triomf absolut i en la sèrie A ha tornat a ser propietat de Ferré, seguit de Fel-Astorg i Sébastien Jacqmin (Tatuus F-Master). En la sèrie B, res canviava: De la Casa, Salvans i Gandolfo no donaven opció.

En la classificació conjunta, cap sorpresa en les dues primeres posicions de totes dues categories, no pas el mateix en els tercers llocs, amb Sébastien Jacqmin ocupant-lo en la sèrie A i Jean-Marc Gandolfo en la sèrie B, la qual cosa li permet consolidar el seu lideratge en el campionat. En la sèrie Nacional, els millors en la classificació final han estat Antonio Vázquez (Norma M20FC), guanyador en la sèrie A, i Toni Riba (Ford Escort Mk 2), primer en la sèrie B, si bé en la tercera i última pujada la victòria l’ha aconseguit Carles Puig (R5 GT Turbo).

Les dues categories del Campionat de França de Muntanya 2a Divisió segueixen encapçalades per Mattéo Fel-Astorg (sèrie A) i Jean-Marc Gandolfo (sèrie B). Després de la Pujada Arinsal – Andorra 2023 l’activitat esportiva d’ACA CLUB s’enfoca ara cap al 52 Rally d’Andorra, mítica prova que tindrà lloc el 16 de setembre amb base a Andorra la Vella i en la qual podran participar equips de les modalitats de Velocitat i Regularitat.





Classificació Arinsal – Andorra 2023, cursa 2

1 (01) Raül Ferré (Silver Car CS, sèrie A), 2’09”226

2 (02) Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB, sèrie A), 2’14”347

3 (27) Sébastien Jacqmin (Tatuus F-Master, sèrie A), 2’18”270

4 (28) Thomas Clausi (Tatuus F-Master, sèrie A), 2’18”727

5 (05) Dimitri Pereira (Norma M20FC, sèrie A), 2’19”924

6 (03) Pascal Campi (Osella PA27, sèrie A), 2’19”930

7 (21) Jérôme Jacquot (Speed Car GTR, sèrie A), 2’23”229

8 (17) Joan Gil (Speed Car GTR Evo, sèrie A), 2’24”212

9 (35) Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017, sèrie B), 2’24”300

10 (29) Robert Barriere (GB Concept 002, sèrie A), 2’27”232

11 (10) Edgar Montellà (Speed Car GTR Evo, sèrie A), 2’27”411

12 (38) Joan Salvans (Porsche 997 GT3, sèrie B), 2’28”440





Classificació Arinsal – Andorra 2023, cursa 3

1 (01) Raül Ferré (Silver Car CS, sèrie A), 2’09”761

2 (02) Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB, sèrie A), 2’14”384

3 (27) Sébastien Jacqmin (Tatuus F-Master, sèrie A), 2’16”869

4 (05) Dimitri Pereira (Norma M20FC, sèrie A), 2’18”979

5 (03) Pascal Campi (Osella PA27, sèrie A), 2’19”061

6 (28) Thomas Clausi (Tatuus F-Master, sèrie A), 2’19”659

7 (21) Jérôme Jacquot (Speed Car GTR, sèrie A), 2’23”820

8 (17) Joan Gil (Speed Car GTR Evo, sèrie A), 2’24”293

9 (29) Robert Barriere (GB Concept 002, sèrie A), 2’26”640

10 (10) Edgar Montellà (Speed Car GTR Evo, sèrie A), 2’27”945





Classificació final Arinsal – Andorra 2023 (dues millors pujades)

Sèrie A

1 (01) Raül Ferré (Silver Car CS), 4’18”987

2 (02) Mattéo Fel-Astorg (Osella JRB), 4’28”731

3 (27) Sébastien Jacqmin (Tatuus F-Master), 4’35”139

4 (28) Thomas Clausi (Tatuus F-Master), 4’38”386

5 (05) Dimitri Pereira (Norma M20FC), 4’38”903

Sèrie B

1 (35) Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX 017), 4’52”823

2 (38) Joan Salvans (Porsche 997 GT3), 5’00”778

3 (36) Jean-Marc Gandolfo (Porsche 991 GT3), 5’11”586

4 (44) Nicolas Granier (Seat Cup Racer Mk 3), 5’11”945

5 (45) Frédéric Toubert (Seat Leon Supercopa), 5’22”403