Raül Ferré (Silver Car), guanya la cursa de dissabte de la Pujada Arinsal

Al llarg del dia d’aquest dissabte, dia 18 de juny, ha tingut lloc la primera jornada de cursa de la Pujada Arinsal, prova organitzada per ACA Esportiva i que és la quarta puntuable per al Campionat de França de Muntanya 2a Divisió, a més de ser-ho també per a la lliga automobilística ‘Occitanie Méditerranée’ i per al ‘Trophée des Pyrénées’. La prova ha rebut la visita de Sílvia Riva, ministra de Cultura i Esports del Govern d’Andorra, que ha estat acompanyada pel president de l’Automòbil Club d’Andorra, Enric Tarrado.

Un total de 76 vehicles han participat en aquesta primera jornada que ha vist el triomf absolut en la categoria Sport (Sèrie A, oberts) del pilot andorrà Raül Ferré (Silver Car CS), membre del programa Joves Pilots ACA, que d’aquesta manera assoleix una de les victòries més importants de la seva carrera esportiva en classificar-se per davant del pilot francès Sébastien Petit (Nova NP01-2), una de les grans figures de l’especialitat.

Pel que fa a la categoria Producció (Sèrie B, tancats) Gerard de la Casa ha donat la segona sorpresa del dia en dominar amb claredat la competència pilotant amb eficàcia el seu potent Ford Fiesta WRX, tot això en una categoria amb un reguitzell de màquines fabuloses. El també andorrà Jordi Gaig (Porsche) ha acabat segon i el pilot català Joan Salvans (Porsche) tercer, trio que ha pogut amb el que era a priori favorit, el francès Ronald Garcès (Lamborghini).

Els pilots andorrans han brillat en totes els categories. Una altra de les sensacions de la jornada l’ha protagonitzat Alex Bercianos, que pilota un QEV RX2e, cotxe elèctric que ha dominat completament la Sèrie Nacional. En aquesta categoria hi participa també Joan Vinyes Dabad amb el BMW 528i que al llarg dels anys han anat portant tots els membres de la seva família.

Demà diumenge es farà la segona jornada de cursa. Donada la gran afluència de participants i el nombre de pujades programades, la carretera quedarà tancada a les 8 del matí i no s’obrirà fins a la finalització completa de la jornada.

La Pujada Arinsal es disputa a la carretera CS-520, a l’estació d’esquí d’Arinsal (Vallnord – Pal Arinsal) en un recorregut de 4,1 km. Els cotxes inicien la seva actuació cronometrada just davant del telecadira Josep Serra (km 0,150) i de l’Ushuaia Mountain Hotel, establiment on hi ha instal·lada la base de la cursa. L’arribada està marcada just abans de l’estació d’esquí (km 4,250), amb el parc d’arribada situat a la zona d’aparcament de Comallemple.

Llista d’inscrits, classificacions i altres informacions de la cursa: www.pujadaandorra.com

Classificació 1ª pujada de cursa

Categoria Sport (Sèrie A, cotxes oberts)

1 (03) Raül Ferré (Silver Car CS), 2’04”944

2 (01) Sébastien Petit (Nova NP01-2), 2’06”777

3 (07) Dimitri Pereira (Norma M20FC), 2’17”758

4 (04) Sébastien Jacqmin (Nova NP03), 2’18”349

5 (05) Emeline Breda (Dallara F311-Mercedes), 2’18”958

Fins a 19 classificats

Categoria Producció (Sèrie B, cotxes tancats)

1 (26) Gerard de la Casa (Ford Fiesta WRX), 2’20”049

2 (25) Jordi Gaig (Porsche GT3 R), 2’25”620

3 (28) Joan Salvans (Porsche 997 GT3), 2’26”581

4 (24) Ronald Garcès (Lamborghini Huracan Super Trofeo), 2’26”665

5 (27) Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR), 2’36”071

Fins a 32 classificats

Categoria Sèrie Nacional Sèrie B

1 (86) Àlex Bercianos (QEV RX2e), 2’22”705

2 (30) Yann Le Potier (Porsche 911 GT2), 2’39”279

3 (95) Tomàs Mayoralas (VW Golf GTI), 2’53”828

4 (90) Albert Naval (BMW 325i), 2’58”922

5 (85) Joan Vinyes (BMW 528i), 2’59”296

Fins a 16 classificats

Categoria Sèrie Nacional Sèrie A

1 (80) Jean-Charles Massu (Tiga SC81), 2’47”687

2 (82) Antonio Vázquez (Orion F-Renault), 2’51”153

Horaris diumenge 19 de juny de 2022

08.00h – Tancament de la carretera CS-520

09.00h – Entrenaments lliures no cronometrats (Warm Up)

10.00h – Inici de la Cursa 2

12.00h – Inici de la Cursa 3

13.30h – Podi campionat (línia de sortida)

14.30h – Lliurament de premis (parc de pilots)