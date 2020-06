Ramon Besora, premi Atrapallibres pel llibre ‘Zoo de paraules’, il·lustrat per Sonja Wimmer

L’escriptor peramolí Ramon Besora ha estat guardonat en el Premi de Literatura Infantil Atrapallibres per l’obra Zoo de paraules, il·lustrada per Sonja Wimmer i editada per Edebé. Els guargons els atorga el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil (ClijCAT) als millors títols publicats al llarg de l’any.

Zoo de paraules competia en la categoria de 9 anys i havia quedat classificat com a finalista. Enguany, a causa de les dificultats per al desenvolupament normal de les votacions per la crisi sanitària de la COVID-19, l’organització ha decidit concedir un guardó honorífic a les tres obres que havien quedat finalistes en cada categoria.

Zoo de paraules està format per 22 poemes en què els protagonistes són animals, seguint la tradició dels bestiaris catalans. Els poemes combinen diversió i coneixement, i hi apareixen una sèrie de recursos literaris que enriqueixen la lectura, com ara metàfores o comparacions. “Són especialment aconseguides les rimes que segueix Besora, que això només es fa quan es té el geni de la poesia”, en opinió de l’escriptor i pedagog Gabriel Janer Manila.