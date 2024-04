Ràmio acull un taller per a aprendre a tenyir teixits amb tints naturals

Panoràmica aèria de Ràmio (comuee)

La borda de Ràmio acull una nova activitat. En aquesta ocasió, la proposta consistirà a identificar les plantes tintoreres dels voltants de Ràmio per a després plasmar-les sobre el teixit. Així, el taller que dirigirà Sara Valls, el pròxim 4 de maig, tindrà diferents fases de treball. En primer lloc, s’estudiaran les possibilitats cromàtiques de les fulles de bedoll per a després iniciar el procés de tintura natural. En aquest sentit, els participants aprendran el procés de mordentat del teixit, com preparar els banys de tint i com tenyir els teixits i obtenir una varietat de colors a través de la mateixa planta.

El taller artístic s’allargarà durant tota la jornada, ja que el procés de mordentat i tint requereix el seu temps. D’aquí que els participants hauran de portar el dinar. L’activitat s’iniciarà a les 08:30 hores, quan se sortirà en grup des del camí de la Plana fins a arribar a Ràmio, i s’allargarà fins a les 17.30 hores, aproximadament.

Per a participar en el taller cal fer una reserva prèvia a través del web del Comú d’Escaldes-Engordany www.e-e. Les places són limitades i el preu de l’activitat és de 20 euros, import que s’haurà d’efectuar directament a Ràmio mitjançant targeta de crèdit o en efectiu. Les inscripcions es poden fer fins al pròxim 30 d’abril. Per a més informació es pot trucar al 682 645 o bé enviar un correu electrònic a borda.ramio@e-e.ad.