Ràmio acollirà un taller sobre socorrisme de muntanya

Panoràmica aèria de Ràmio (comuee)

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza un taller pràctic de socorrisme de muntanya, en el marc de les activitats programades a Ràmio. Es tracta d’una iniciativa que pretén fomentar la seguretat i la preparació de les persones interessades a gaudir de la muntanya i de l’entorn natural amb total seguretat. Per aquest motiu, el taller s’ha dissenyat amb l’objectiu de proporcionar coneixements bàsics en la matèria, amb un enfocament especial en les tècniques de fortuna, és a dir, solucions improvisades utilitzant els recursos disponibles sobre el terreny.

L’activitat tindrà lloc el proper 21 de juny i s’adreça a excursionistes, escaladors i qualsevol persona interessada a estar preparada per a actuar en cas d’accident a la muntanya. El taller començarà a les 10 hores, a Ràmio i, amb places limitades, serà impartit per professionals del sector. Per a participar-hi, caldrà fer una inscripció prèvia a través del web www.e-e.ad. Amb aquesta iniciativa, el Comú d’Escaldes-Engordany reafirma el seu compromís amb la formació i la prevenció, així com amb la promoció d’un ús responsable i segur del medi natural.