Rallye de Madrid: Vinyes-Mercader tornen a les pistes de terra

Vinyes-Mercader competint sobre terra (FotoEsport)

El pròxim cap de setmana (dies 6 i 7 d’octubre), Joan Vinyes – Jordi Mercader se situaran al volant del Hyundai i20 Rally2, per a disputar l’ACTRONICS Rallye de terra de Madrid, cinquena prova del calendari 2023 de la Copa d’Espanya de l’especialitat (CERT). Els organitzadors de l’esdeveniment, C.D.E. Escuderia Centre, han situat la base del ral·li, tant administrativa com logística, a la localitat de Paracuellos de Jarama.

Després de gairebé tres mesos de no competir sobre terra, el Team Rallycar anirà a Madrid amb l’ànim de repetir, com a mínim, l’actuació de l’últim ral·li (Lleó) i estar en el podi final de la cursa madrilenya. Així ho comentava Joan Vinyes: “No hi ha dubte que després de no competir les últimes setmanes amb el Hyundai sobre terra, haurem de variar el xip de manera ràpida, en el shakedown crec que serà el moment idoni que ens permetrà situar-nos, sobretot, en el nou escenari. Seguir en la línia positiva iniciada a Lleó i lluitar pels llocs d’honor és l’objectiu. Una bona classificació a Madrid ens permetrà seguir amb opcions al títol del certamen”.





En el shakedown escenari ideal per al retrobament amb el Hyundai, sobre terra

Els responsables de l’Escuderia Centre habilitaran una especial de gairebé 4 km, perquè els equips que ho desitgin facin el seu últim test amb la mecànica de competició abans de l’inici del ral·li. El “shake” està previst que es disputi entre les 14.30 i les 15.30 hores del divendres dia 6.

Com és preceptiu, abans de la disputa del sahkedown s’hauran realitzat les verificacions, tant administratives com tècniques, dels equips a la prova. Així mateix, durant les jornades del dijous (dia 5) i l’esmentat divendres fins a les 13 hores, els equips, amb un cotxe de carrer, hauran dut a terme els reconeixements de les especials cronometrades.

L’activitat del divendres, per als equips inscrits en el Rallye de Madrid es tancarà amb la cerimònia de sortida, obligatòria per a tots els inscrits, que es durà a terme en una ubicació encara per determinar, a partir de les 17.45 hores.





Dos bucles, de dues especials a doble passada, decidiran la competició

A les 7.35 hores del dissabte (dia 7), des del parc d’assistència de Paracuellos de Jarama, es donarà la sortida al primer participant de la primera secció de la prova madrilenya. En les dues seccions matinals els pilots hauran de superar les especials: A 11,15 km, B 10,83 km.

A partir de les 14.19 hores, els equips que segueixin en competició, sortiran de l’assistència en direcció a les cronometrades: C 10,86 km i D 12,81 km, que seran els obstacles a superar a les dues seccions que tancaran la prova.

En total seran 196,70 km, de recorregut dels quals 91,20 km seran cronometrats.





L’única passada de reconeixement per cada especial pot ser decisiva

Una vegada més aquesta temporada, Vinyes afronta un ral·li en el qual fa diverses edicions que no hi ha participat, a més, quan ho va fer, va anar a escenaris molt diferents. Malgrat tot, segons el pilot de Hyundai Andorra: “L’orografia del lloc per on es disputa el ral·li no és del tot desconeguda, encara que la realitat és que en les últimes temporades hem competit en especials d’asfalt de la zona. En els reconeixements ens posarem al dia. Esperem estar entre els més ràpids al final del ral·li“.

El podi situat al parc d’assistència del Paracuellos de Jarama serà l’escenari del punt de partida de l’ACTRONICS Rallye de terra de Madrid (7.35 hores del dissabte dia 7), mentre que a les 20.00 del mateix dia, en la mateixa ubicació, es durà a terme el lliurament de trofeus de la prova de l’Escuderia Centre.





Classificació provisional de la Copa d’Espanya de Ral·lis de terra (després de les quatre primeres proves):