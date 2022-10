Ral·li: Joan Vinyes – Jordi Mercader (Suzuki Swift R4lly S) campions d’Europa (ERCOpen)

L’objectiu es va complir! Joan Vinyes-Jordi Mercader, al volant del Suzuki Swift R4lly #107, van assolir el podi final del 57 Ral·li RACC Catalunya – Costa Daurada, situat a Salou, en la segona posició de la categoria ERC Open. Així doncs, el títol europeu 2022 de la categoria era per al tàndem esmentat de l’equip Suzuki Ibèrica.

En el mateix podi final, Vinyes-Mercader van mostrar la seva alegria en la celebració d’un títol aconseguit gràcies a l’enorme esforç de tot l’equip. Vinyes ho resumia de la següent manera: “Aquesta segona etapa se’ns ha fet molt llarga. Estàvem tan a prop … A la fi! Estem aquí celebrant-ho amb tots els “culpables” d’aquest triomf. Molt agraït als responsables de Suzuki Ibèrica per la confiança que van dipositar en nosaltres i als membres de l’equip tècnic i logístic que, amb el seu treball, ens han permès lluitar per a estar entre els millors durant tota la temporada.”

Cal destacar que l’èxit de l’equip Suzuki Ibèrica, en la prova del RACC, ha estat doble. El Suzuki Swift R4lly S #108, pilotat per Alberto Monarri – Borja Odriozola van ser els vencedors de la categoria ERCOpen.

La meteorologia, variable durant tota la setmana, va complicar el treball dels equips

Com de costum, la jornada de reconeixement va tornar a ser el primer esforç seriós del ral·li. Malgrat ser cronometrades molt pròximes, Vinyes-Mercader no es van confiar i van anotar amb detall, com és habitual, les particularitats de les cronometrades. Sens dubte, es jugaven molt i calia assegurar més que mai.

El Coll de la Teixeta (4,21 km), amb la seva acostumada rotonda enmig del recorregut, va ser l’escenari del shakedown (dijous dia 20). Vinyes-Mercader, van realitzar només dues passades per l’esmentada cronometrada, marcant 3’02.7. Vinyes feia el següent comentari una vegada acabada aquesta primera jornada al volant del Swift: “Ens hem limitat a comprovar que tot estigués en perfecte estat per a començar el ral·li. A més, l’asfalt estava humit, nosaltres hem sortit amb rodes de sec. En aquesta ocasió un segon més o menys, no tenia cap importància.”

Etapa 1. La pluja va ser present, de manera irregular, en la primera passada de les especials

La dinàmica d’aquesta primera etapa va seguir en la mateixa línia que es va veure en el “shake”. És a dir, es tractava d’anar superant les cronometrades sense donar-li importància a perdre algun segon de més respecte a l’equip líder de la categoria, els seus companys Monarri-Odriozola.

D’aquesta manera, van arribar al final de l’etapa inicial (dues passades per un bucle de quatre especials) amb 1’18”, de retard respecte al primer classificat. No obstant això, la contrapartida era que el títol estava més a prop, així ho veia Joan Vinyes: “Hem trobat pluja en algunes especials i en general l’asfalt estava bastant brut. Hem anat tranquils evitant esglais i possibles sortides de carretera. Córrer en aquestes especials comporta riscos que aquesta vegada havíem d’evitar. Tot ha sortit com havíem preparat, ja queda menys, però demà també serà un dia de molta tensió.”

Etapa 2. D’inici semblava que la presència de la pluja es repetiria, però al final va ser una jornada estiuenca

Amb idèntica estratègia que el dia anterior, Vinyes-Mercader van començar la segona i decisiva etapa del ral·li i de l’ERC. Potser, l’únic contratemps que va haver de superar el tàndem de Suzuki va ser l’arribada inesperada de la pluja a la primera especial del dia (Savallà), quan ja havien deixat enrere l’assistència de Salou.

Superat aquest ensurt inicial, van seguir al seu ritme fins a completar les dues passades a les tres cronometrades d’aquesta etapa i arribar al podi final on van poder celebrar, aquesta vegada sense condicionants, que eren campions d’Europa.

Alegria indescriptible en el podi final de Salou. No era per a menys, l’equip Suzuki Ibèrica tancava la seva segona temporada consecutiva en l’ERC amb la reedició del títol aconseguit la campanya passada.