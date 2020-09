Raga s’imposa en la primera jornada de trial a Sant Julià de Lòria

Avui s’ha disputat la primera de les dues jornades del Campionat del Món de Trial que se celebren aquest cap de setmana a Sant Julià de Lòria. El principi del trial ha estat marcat per la pluja, i per tant fang al terreny i zones molt lliscants, augmentant així la dificultat de la prova. A partir de la tarda, han anat apareixent clarianes que han permès que s’assequessin una mica les zones i el trial es fes una mica més amè per als pilots en competició.

En la categoria reina, TrialGP, Adam Raga (50 peus) ha superat a Toni Bou (56 peus) que arrossega molèsties físiques, i Jorge Casales s’ha emportat la tercera posició (73 peus). Tot i així, Bou segueix liderant la classificació general del Campionat. En la categoria TrialGP Women, Emma Bristow (12 peus) ha liderat el trial amb molt avantatge sobre de Sandra Gómez (57 peus) i Berta Abellan (59 peus). En Trial2, l’italià Matteo Grattarola (40 peus) ha sigut el vencedor, amb Alexandre Ferrer (51 peus) en segona posició i Jack Peace (53 peus) en tercera. En la categoria femenina de Trial2 Women, Naomi Monnier (52 punts) ha estat la primera, seguida d’Alicia Robinson (63 peus) i Martina Gallieni (69 peus). En Trial125, la categoria de cilindrada més inferior, han pujat al podi Leo Guiraud (37 peus), Pau Martínez (47 peus) i David Fabian (52 peus).

Avui també hem comptat amb la participació de diversos pilots andorrans. En Trial125, han debutat al Mundial tres pilots: Jan Gabriel (17a posició), Joan Miquel García (18a posició) i Valentí Cristina (19a posició). En Trial2, Oriol Pi ha obtingut la 26a posició, i en Trial2 Women Laia Pi ha finalitzat en una molt bona 6a posició i Alèxia Lladó en la 9a.

En la jornada de demà, l’horari del trial serà molt similar al d’avui. El primer pilot prendrà la sortida a la plaça de la Germandat a les 8h25, i tornarà a donar 3 voltes al recorregut de 10 zones als voltants de Naturlandia. L’entrega de premis està prevista a les 18h, també a la plaça de la Germandat. A més a més de l’entrega de trofeus dels 5 podis de la segona jornada, s’entregaran les medalles de final de campionat de les categories TrialGP Women i Trial2 Women.