Rafa Xambó presentarà, a la Seu, el seu llibre sobre el «cas Guillem Agulló»

La llibreria El Refugi acollirà aquest dissabte, 27 de juny, la presentació del llibre ‘L’assassinat de Guillem: mentides, feixistes i togues’, de Rafa Xambó. La presentació tindrà lloc a les 12 del migdia. L’acte prendrà forma de conversa entre l’autor i el llibreter Miquel Albero, durant la qual aprofundiran en el cas de Guillem Agulló, el jove de Burjassot assassinat l’any 1993. A través d’una extensa documentació i de l’anàlisi de peces periodístiques i materials audiovisuals, Rafa Xambó examina el tractament informatiu i judicial que va rebre el cas i reflexiona sobre els relats construïts al voltant dels fets.
El llibre és també una reflexió sobre la memòria democràtica, l’extrema dreta i la importància de preservar el record de Guillem Agulló, convertit amb el pas dels anys en un símbol de la lluita antifeixista al País Valencià.
Rafa Xambó (Algemesí, 1954) és sociòleg, professor i músic. Ha estat professor de Sociologia de la Cultura i de la Comunicació a la Universitat de València i ha desenvolupat una destacada trajectòria en l’àmbit de l’anàlisi social i dels mitjans de comunicació. És autor de diversos llibres d’assaig i investigació vinculats a la realitat social i cultural del País Valencià.
L’obra, que s’estén al llarg de 422 pàgines, compta amb un pròleg de Núria Cadenes i un epíleg de David Fernández, i aporta una anàlisi detallada d’un dels episodis més significatius de la història recent del País Valencià.
En aquest nou llibre, Rafa Xambó, més de trenta anys després dels fets, ofereix una mirada contextualitzada que ajuda a comprendre millor el moment històric i la transcendència que aquest episodi ha tingut en la societat valenciana.