Rafa Luz, a punt de tornar al BC Andorra i Llovet seguirà

El base, de 30 anys, ha acceptat el repte de LEB or, després de jugar al Surne Bilbao Basket el curs passat, on va disputar 33 partits amb 6 punts i 3 assistències de mitjana. Luz arriba per aportar experiència, físic i to defensiu i serà una peça clau per a Natxo Lezkano.

El club també ha confirmat que Nacho Llovet continuarà vestint la tricolor una temporada més. El jugador s’ha rebaixat el sou i serà la referència al pal baix per a Lezkano.

Llovet tindrà l’opció de marxar en cas que l’equip no pugi la temporada vinent, però en cas d’ascendir el vincle amb els tricolors s’ampliaria dues temporades.