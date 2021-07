RàdioSeu inicia la programació d’estiu amb ‘Carretera i Manta’

RàdioSeu ha iniciat aquesta setmana la seva programació d’estiu, que té com a emblema un any més ‘Carretera i Manta’, un programa-concurs que ha esdevingut un referent de la ràdio local catalana: enguany celebra la seva 26a temporada. L’estrena ha coincidit amb la fi de la commemoració del 35è aniversari de RàdioSeu -que es va crear l’1 de juliol de 1985- i amb el tercer aniversari de les primeres emissions des dels actuals estudis, al Passeig del Parc.

El programa d’avui divendres ha inclòs una entrevista amb l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, que ha donat a conèixer l’agenda d’activitats de la ciutat per aquest estiu, amb un ampli ventall d’actes culturals i lúdics, alguns d’ells recuperats gràcies a l’aixecament de restriccions. Pel que fa justament a la situació sanitària, Fàbrega ha aprofitat per recordar que es manté la necessitat d’inscriure’s prèviament a qualsevol de les propostes culturals de la ciutat. I, tot i el bon ritme de vacunació, ha demanat a tota la població que al llarg de l’estiu mantingui les mesures elementals de prevenció individual contra la COVID-19, especialment l’ús de la mascareta en espais tancats i en aquells espais oberts en què no es pugui garantir la distància entre persones.

Aquest és el cas de ‘Carretera i Manta’ que, dos anys després, recupera les entrevistes a peu de carrer; ara, fent ús de la mascareta. Al primer programa, aquest dijous, la convidada ha estat Anna López, tècnica de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat, que ha explicat la celebració del 10è aniversari d’aquest equipament cultural i turístic del municipi.

Suport a l’activitat local i premis

‘Carretera i Manta’, dirigit i presentat per Ignasi Cervera i produït per Pep Graell i Lluïsa Puig, ofereix un any més als oients la possibilitat de participar (tot trucant al telèfon 973360617) i guanyar premis gràcies al suport, un any més, de diversos patrocinadors i col·laboradors que hi aporten desenes de premis per als oients. S’emet de dilluns a divendres al migdia (11.30-13.00 h) pel 107.2 FM i també des del web www.radioseu.cat.

El programa manté el seu vessant solidari, amb una aportació a un projecte local al final de l’estiu, i el suport a activitats i projectes locals, tot fent-se ressò de tota mena d’iniciatives que es duen a terme a l’estiu a la Seu, l’Alt Urgell i el Pirineu. Entre els patrocinadors d’enguany hi ha l’associació de productors artesans Menja’t l’Alt Urgell. També hi donen suport CadíTours, Funicamp, Grapats, La Casa del Matalàs, Pastisseria Vilarrubla, Ràfting Parc, Simac Electrònica i Stiu 3000. A banda d’un gran nombre de premis cada setmana, al final de l’estiu se sortejarà, un any més, un viatge ofert per CadíTours.