RàdioSeu estrena la programació de la temporada 2022-2023

RàdioSeu estrena aquest octubre la seva temporada 2022-2023. L’emissora municipal urgellenca ha configurat un any més una completa graella que té la informació local, els més de 40 col·laboradors i la música com els seus principals pilars.

La programació també es donarà a conèixer a la Fira de Sant Ermengol, en què RàdioSeu és un any més l’Emissora Oficial del certamen i hi serà present amb un estudi mòbil al Camí Ral de Cerdanya, des d’on emetrà en directe.

De dilluns a divendres, RàdioSeu ofereix cada dia els Informatius Matí (09.00 h) i Migdia (13.00 h), presentats per Ignasi Cervera, a més de l’Informatiu Vespre (19.00 h), amb Marta Pujantell, i els butlletins horaris (10.00, 11.00, 12.00 i 17.00 h), complementats amb les Notícies en Xarxa. L’actualitat també passa pel ‘120% Ràdio’ (11.15 h), que inclou ‘L’entrevista del dia’, amb Pep Graell, i els espais mensuals ‘Fil directe amb l’Ajuntament’ i ‘Fil directe amb l’alcalde’, amb Marta Pujantell.

Totes les notícies i l’agenda d’activitats local es poden trobar igualment al web www.radioseu.cat, des d’on també es pot recuperar tots els programes de l’emissora, a la secció ‘Ràdio a la Carta’. Des d’enguany bona part de la programació també es podrà trobar a la plataforma Spotify.

Programació de migdia

El gruix principal de programes de col·laboració, amb una gran varietat de temàtiques, s’emet a la franja del migdia (12.15 h) i ha aconseguit mantenir l’àmplia oferta de l’any passat, juntament amb algunes novetats. Entre elles hi ha ‘For a better future’, un espai per a la motivació personal amb la coach Fàtima Bentoldrà que s’emetrà el segon dimarts de cada mes. L’altra novetat és l’espai d’entrevistes ‘Veus de dona’, amb Maite Jou Escribà, el quart dijous de cada mes.

Prèviament, els dilluns, es pot escoltar ‘Els Mossos informen’ (César Isla), ‘Gent gran, gent activa’ (coordinat per Montse Eroles), ‘Pobles’ (Enric Riu) i ‘Natura en estat pur’ (Albert de Gràcia). Els dimarts, a més de ‘For a better future’, també s’emet ‘Veu de plens’, ‘Herois Habituals’ (Miquel Alet) i ‘El Picot’ (amb membres del Club Social El Picot). Els dimecres, ‘Habemus Marketing’ (Ariadna Vázquez), ‘Espai de Salut’ (Anna Gómez), ‘Bigotis’ (Mariel Mata) i ‘Menges’ (Fede Antona).

Els dijous, ‘La defensora del ciutadà’ (Anna Martí), ‘Fem empresa’ (Àrea de Promoció Econòmica) i ‘La veu dels centres’ (Isabel Rodríguez). I els divendres, ‘La gota freda’ (Josep M. Gasca), ‘Viure millor i no morir en l’intent’ (Ramon Alsina), ‘Ales per brillar’ (Anna Bombardó) i l’espai ‘A la Muntanya’, que s’emet al llarg de la temporada d’hivern, presentat per Ignasi Cervera. La majoria d’aquests espais són mensuals, tot i que també n’hi ha de quinzenals i setmanals.

Tarda i vespre

Pel que fa als miniespais de la tarda (18.00 h), la principal novetat és ‘@TIC’, amb la dinamitzadora del Punt Òmnia, Ester Collado, que s’emetrà els dilluns. A la mateixa hora, els dimarts es pot escoltar ‘Terra Escrita’ (Club de Lectura Terra Escrita d’Organyà); els dimecres, ‘Una engalipada de llengua’ (Teresa Vilaró); els dijous, ‘Niu de contes’ (Montse Rollán i Pilar Señís), i els divendres, ‘Canal Baridana’ (Ivan Caro), ara amb una recomanació setmanal d’un tema de música d’arrel.

També a la tarda (18.30 h), s’emet cada dia ‘La Tria’, amb Pep Graell, que inclou l’agenda, l’actualitat de cinema i TV, els petits anuncis, el miniespai ‘Pinzellades de fisio’ (amb la secció de l’Alt Pirineu i Aran del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya) i espais setmanals com ‘El Poliesportiu (els dimarts) i ‘En sèrie’ i ‘La cartellera’, els divendres.

A la franja posterior a l’Informatiu Vespre (19.15 h), continua un any més l’actualitat del futbol local amb ‘EDFOR-Futbol d’aquí’. I com a novetat, enguany els seus presentadors, Jordi Grau i Santi Roura, també oferiran el nou espai ‘+ Futbol’, el primer i tercer dimarts de cada mes. Els dimarts també es pot escoltar els programes mensuals ‘Perspectives’ (Amadeu Gallart) i ‘Tot arriba, tot passa, tot canvia…i la música queda’ (Glòria González). Els dimecres, la nova proposta ‘No t’ho acabis’ (Toñi Cabello i César Isla); i els dijous, ‘Salseu’, amb David Munt.

Finalment, a la franja de les 20.00 h, els dilluns es pot escoltar el programa d’història ‘A les portes de Troia’ (Sergio Rodríguez i Alberto Reche); els dimarts, ‘Jazz Club’ (Susanna Carmona); els dimecres, música clàssica amb ‘El galliner’ (Enric Riu); els dijous, el millor rock amb ‘Ruta 66’ (Pitu dos Santos); i els divendres, ‘La falguera’ (Anna Montraveta, Anna Pujol i Laia Camprubí) i el nou espai ‘Tradicionàrius’, amb el Centre Artesà Tradicionàrius.

Caps de setmana

RàdioSeu també emet programació pròpia els caps de setmana, amb ràdio fórmula, el ‘Fem dissabte’ i el programa de novetats musicals ‘Estrenes’ (Joan Soler), que ara sonarà els dissabtes a la tarda, a més de la retransmissió de partits del Cadí la Seu (Toñi Cabello i Jordi Serrato) i l’espai ‘Coblejant’ (Queralt Pedemonte i Jordi Terme) els diumenges al matí.

La graella de programació completa, en què també hi ha connexions als butlletins informatius de La Xarxa i a Catalunya Ràdio, ja es pot descarregar a la secció ‘Programació’ del web radioseu.cat.