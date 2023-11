Quins són els aliments més adequats per al nostre gat

Un gat petit gaudint del menjar (Getty images)

Els gats són animals eminentment carnívors, la qual cosa significa que la seva dieta haurà de contenir una quantitat significativa de proteïna animal per a ser saludable. Si tens dubtes sobre l’alimentació del teu felí, no et preocupis, pren nota dels consells que et donem a continuació.

Aliments recomanats:

Menjar per a gats de qualitat: Les marques de menjar per a gats de qualitat superior solen ser una opció segura, ja que proporcionen la nutrició adequada. Llegeix les etiquetes i busca un pinso amb un contingut elevat de proteïna animal.



Carn i peix: La carn de pollastre, el peix (com el salmó i la tonyina) i altres carns magres són excel·lents fonts de proteïna per als gats.



Menjar sec i humit: Tant el menjar sec com el menjar humit poden ser part d’una dieta equilibrada. El menjar humit sol contenir més aigua, per això pot ser útil per a mantenir-los ben hidratats.



Menjar especialitzat: Hi ha menjar especialitzat per a gats amb necessitats específiques, com gats amb problemes de salut o gats esterilitzats. Aquest menjar pot ser útil en certes situacions.



Suplements (sota supervisió veterinària): En alguns casos, el veterinari pot recomanar suplements com l’Omega-3 o vitamines per a gats, si es considera necessari per a la salut de l’animal.





Aliments a evitar: