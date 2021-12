Quins beneficis té el trekking?

El trekking (també conegut com senderisme) és molt útil físicament, intel·lectualment i espiritualment, gràcies a les vistes impressionants i els moments de reflexió. Aquí teniu una llista dels avantatges que us pot proporcionar aquest gran exercici:

Força cardiovascular

Com que el trekking implica caminar llargues distàncies pujant i baixant, el cor ha de bombejar sang amb més força per satisfer la demanda d’oxigen. I encara que el trekking no es considera un esport d’alta intensitat, la freqüència cardíaca es manté regular i augmenta el flux sanguini als músculs i al cervell.

Pèrdua de pes

Les excursions de trekking inclouen l’escalada, evitar les roques, córrer lleugerament i córrer ràpid. Aquestes rutines atlètiques t’ajudaran a perdre tot aquest pes innecessari amb el pas del temps. De fet, dotze dies de trekking d’intensitat moderada poden provocar una pèrdua de pes important.

Enforteix el cor

El trekking és l’alternativa ideal per a persones que volen augmentar la força del cor. Com s’ha dit anteriorment, viatjar amunt i avall de turons i muntanyes fa que el cor bombegi més sang, la qual cosa ajuda a enfortir el múscul cardíac.

Purifica els pulmons

La majoria de les rutes de trekking s’organitzen lluny del contacte humà, la qual cosa significa que la flora no està sotmesa als efectes i conseqüències de les activitats humanes. Sortir a l’exterior garanteix que respireu un aire més net que en entorns urbans, el que resulta en pulmons més sans.

Enforteix els ossos

Aquest esport requereix un gran esforç per part del cos humà, ja que requereix estirar-se, saltar, escalar i evitar molts obstacles. Petits entrenaments realitzats a intervals regulars durant un passeig ajuden a enfortir els ossos.

Tanmateix, l’efecte és considerablement més gran si acampeu regularment perquè omplir la motxilla amb aigua, menjar, farmaciola, roba i material d’acampada, com ara una tenda de campanya, reforça les espatlles i la columna vertebral (si la motxilla està carregada correctament).

Músculs àgils

Uns músculs més forts són un dels resultats més beneficiosos que pot adquirir un practicant d’aquest esport. Això requereix energia i esforç per conduir al treball de cadascun dels músculs del cos.

Els músculs abdominals al quàdriceps donen al cos més flexibilitat i agilitat als músculs.

Ment òptima i bona concentració

Aquest esport sovint requereix que la persona estigui concentrada i ho aconsegueixi, i la persona ha de deixar els seus pensaments a un costat i preparar la seva ment per afrontar reptes topogràfics. Quan estàs fora, et sents més a gust i pots pensar amb més claredat que quan estàs a l’interior.

Entrenament per intervals

Els intervals de cardio impliquen breus ràfegues d’esforç, de manera que el trekking és un bon exemple d’això. Aquest esport requereix passejar amunt i avall, així com escalar de vegades. En comparació amb les rutines de cardio, els entrenaments a intervals ajuden el vostre metabolisme a tenir un millor rendiment i cremar calories durant més temps.

El millor lloc d’entrenament

El trekking pot ser tan senzill com caminar pel teu barri o tan difícil com escalar una muntanya, depenent del teu grau d’activitat física. A diferència de la cinta de córrer, aquest esport ofereix nous escenaris i terrenys alhora que requereix poc o cap equipament.

Beneficis mentals

L’estrès pot afectar la teva vida diària, provocar problemes de salut i fins i tot depressió. El trekking és una tècnica fantàstica per alleujar l’estrès ja que afavoreix l’alliberament d’endorfines, que et fan sentir bé.

Respirar aire fresc i estar a la natura us pot ajudar a millorar la vostra salut mental. També es creu que augmenta la memòria i la funció cerebral.

Sens dubte, practicar aquest esport influeix positivament en el teu cos i et permet apreciar millor el món que t’envolta. Estàs disposat a donar una oportunitat a aquest esport?

Per Consejosfitness