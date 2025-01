Quins aliments no s’han de consumir a la nit per a descansar bé

Una gran quantitat de bitxos picants (iStock)

Tothom sap que alguns aliments consumits durant la nit, dificulten agafar el son, sigui perquè contenen excitants o perquè resulten molt pesats de digerir. Els experts aconsellen que si decideixes consumir-los en el sopar, ho facis almenys tres hores abans d’anar-te’n a dormir. Però, quins aliments és millor evitar de nit? Alguns dels més importants són els següents:

Tomàquet. És una hortalissa molt àcida i pot produir mal de panxa, sigui consumint-se en amanida o en salsa amb altres aliments com la pasta o la pizza. Similar li ocorre al pebrot, ja que resulta molt fort i no sol digerir-se correctament.

Cafè. El seu alt contingut en cafeïna no et deixarà agafar el son. Bé és sabut que sol usar-se per a ajudar-nos a mantenir-nos desperts si hem de conduir un llarg viatge o tenim dilatades jornades de treball o exàmens. Per aquesta mateixa raó, inclouríem en aquest apartat als refrescos amb gas.

Picant. Qualsevol menjar que ho inclogui ha d’evitar-se quan preveiem que no trigarem massa a anar-nos-en a dormir.

Sucres. A causa de l’augment de la glucosa que ens provoca no és molt aconsellable per a agafar el son.

Cítrics. Ja sigui com a peça de fruita fresca o liquats, millor substituir les taronges, aranges, llimones o mandarines per un altre tipus en les postres nocturnes, com una poma.

Greixos saturats. Un alt contingut de greixos saturats força l’estómac a treballar molt.

Malgrat això, segons els estudis, a vegades no és tant el què mengem, si no quina quantitat mengem. Hem de recordar que un bon sopar sempre ha de ser lleuger. Aquells més saludables són els que estan integrats de vegetals, proteïnes magres, fruita fresca o un grapat de nous i si pot ser, ingerits amb temps suficient per a haver finalitzat la digestió abans d’anar-nos al llit. Si no ho fem, augmentem la possibilitat de sofrir refluxos gastroesofàgics i també de tenir malsons.