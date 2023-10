Quines tendències per al cabell ens porta la tardor?

La cabellera estupenda de l’artista Patricia Conde. IG @PATICONDE

El passat dissabte, 23 de setembre, vam rebre oficialment la tardor, que arriba carregada de propostes per a temptar-nos a renovar la nostra imatge. Nou curs, nou look! A més de les ganes de canvi que ens entren quan iniciem una nova etapa, hi ha un altre motiu important per a demanar ja una cita a la perruqueria: després de l’estiu, el teu cabell ho demana a crits! I és que, amb tota probabilitat, la calor, la sal i el clor hauran fet estralls en l’estat de la teva cabellera.

Un color esvaït, amb poca lluentor, puntes obertes… Posa’t en mans expertes i surt renovada per a arrasar en el que queda d’any. Aquestes sis tendències pel cabell que et recomanem segur que t’ajuden a inspirar-te.





Tallades de cabells per a un nou començament

1. Hush cut

És un tall de capes llargues i suaus que cauen en cascada acompanyat d’un serrell llarg i lleuger. “Un dels seus grans avantatges és que exigeix poc manteniment i, a més, podem adaptar-lo fàcilment a tota mena de rostres”, assenyala Ma José Llata, directora de Perruqueria Llata Carrera (Santa Cruz de Bezana, Cantàbria).

2. Lob parisenc

Les mitges cabelleres són fantàstiques per a aquesta època de l’any, perquè ens ajuden a sanejar les puntes, són còmodes i tenen molt estil. Llueix la teva amb ones suaus com fa Patricia Conde, per a aconseguir l’equilibri perfecte entre naturalitat i sofisticació. Les puntes pentinades cap a fora li donen un aire parisenc fabulós.

3. Rínxols arrodonits

Aquesta temporada els rínxols es tornen més lleugers i despreocupats, posant el focus en la seva salut i textura natural. “Veurem formes arrodonides, però amb moviment, gens estàtiques. La línia de pes s’eleva i s’acompanya d’un serrell que defineix els contorns, recreant un estil de tall bol, més fluid i que es pot portar en el dia a dia”, afirma Conchi Arias, fundadora de Campos Curlyhair (Granada).





Colors que es vesteixen de tardor

1. Vermellosos i caobes

“Venen amb força aquesta temporada perquè aporten una gran personalitat i un oasi de diferents matisos entre les seves pigmentacions amb tocs subtils daurats per a aquelles menys atrevides i també els tons violetes que es poden convertir en tons més caobes per a endurir les faccions, en aquest cas, per a les més atrevides. En tots dos casos el manteniment és major que altres opcions, però, sens dubte, tothom qui el triï ha de saber que serà el centre d’atenció per la seva bonica lluentor”, assenyala Fran Galán, estilista de The Beauty Concept Hair.

2. Ros vainilla

Buscant la naturalitat, però igualment lluminosos, així són els rossos més desitjats de la temporada. Encarna Moreno, directora de la Perruqueria Encarna Moreno, a Sevilla, ens proposa els matisos vainilla: “Realitzem unes metxes French Balayage en un to Vanilla Crème, que és ideal per a aclarir el seu fons de cabell i aportar més llum a la seva cabellera”.

3. Xocolata i avellana

“Els tons xocolata agraden molt en aquesta estació, perquè aporten un aspecte profund i luxós, però al mateix temps multidimensional. A més, és una opció més respectuosa amb el cabell perquè no cal aclarir, per això la recomanem en aquelles cabelleres que arriben danyades de les vacances”, explica l’experta Conchi Arias. “Si volem aportar llum a aquestes cabelleres, podem treballar unes highlights en color avellana”.





