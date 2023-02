Quines són les causes de les ulleres fosques?

Hi opcions per a evitar les ulleres fosques dels ulls (Pexels)

Les descobrim quan ens llevem i acostumem a tapar-les amb maquillatge, però moltes vegades les ulleres enfosquides sobreviuen, fent més complicat sentir-nos amb bona cara. Per això, no sorprèn que les solucions per al contorn d’ulls siguin de les cures més demandades en el món de la cosmètica. I avui volem explicar-te algunes de les causes de les ulleres fosques perquè puguis cuidar la zona i aconseguir sentir-te amb una mirada revitalitzada.

Cinc causes

1. Falta de son

Sí, dormir de manera insuficient ressalta l’enfosquiment de la ullera. Sorgeix com a senyal explica Ana Yuste, directora tècnica d’Aromatherapy Associates, es tracta d’una reacció d’alerta que presenta la pell “per a assenyalar-nos que hem de tenir un horari estable i d’acord amb els ritmes circadiaris, perquè la pell pugui regenerar-se bé a la nit”. Què podem fer per a agafar el son? Doncs buscar, per exemple, alternatives naturals per a garantir un descans profund, una cosa que ens permetrà afrontar el dia amb energia.



2. L’envelliment

Quan la pell envelleix, els nivells d’àcid hialurònic descendeixen. A més, es trenquen les estructures de col·lagen i l’elastina cau. Què provoca aquest procés? La pèrdua de lluminositat, i per tant l’increment d’ombres. El teixit es torna més fi, també, en la zona de la parpella inferior. Elisabeth San Gregorio, directora tècnica de Medik8, adverteix que així «es fa més palpable qualsevol ombra fosca que pugui haver-hi en aquesta regió». Apostar per contorns d’ulls amb retinol que promoguin la síntesi de col·lagen, assegura, poden fer que la zona es mostri més rica i amb major volum.



3. Deshidratació

Beure més aigua i usar un contorn d’ulls ric en àcid hialurònic poden aconseguir major densitat i que el cutis estigui sucós i amb major farcit. És el que ens comenta la Raquel González, cosmetòloga i directora de formació de Perricone MD. I és que quan la pell no té suficient hidratació aquesta presenta una tendència rugosa i més fina. Així, en sintonia, la conca dels ulls s’omple de foscor.



4. Component genètic

Pot ser que heretem les ulleres fosques de la mare o el pare? Bella Furtat, directora de formació de la marca Boutijour, sí que adverteix del component genètic en aquesta qüestió. Ho denomina: hiperpigmentació periorbitària.



5. Inflamacions

Les ulleres fosques també poden tenir les seves possibles causes en processos inflamatoris. Quan patim al·lèrgia, per exemple, ens gratem molts els ulls i això pot provocar el trencament o inflamació de vasos sanguinis.



Estefanía Nieto, directora tècnica d’Omorovicza, ens explica que es poden donar inflamacions per irritació o micro hematomes, els quals disparin la creació de melanina, provocant un major enfosquiment de la ullera. També “pot desembocar en hemosiderina pigmentada, un component de l’hemoglobina que denota foscor i es queda present marcant la ullera fosca”.

Finalment, els que pateixen miopia o astigmatisme tendeixen a forçar la zona, desenvolupant línies d’expressió en l’entrecella, però no només això. Segons Sonia Ferreiro, biotecnòloga i cosmetòloga, responsable tècnica d’Ambari Beauty, la tensió en la zona per a veure millor provoca major pressió en els vasos sanguinis, que es poden veure més grans i marcats.







Per bellezactiva.com