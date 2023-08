Quines cures necessita l’hort a l’agost?

Una pebrotera amb pebrots vermells (iStock)

Si tens un hort urbà a casa, el mes d’agost no és excusa per a descuidar-lo, ja que hi ha moltes tasques a fer. És l’època ideal per a recol·lectar hortícoles com els melons i les síndries. Com segueixen les altes temperatures, podem fer escocells al voltant dels fruiters per a ajudar a recollir i utilitzar millor l’aigua. Transcorreguts uns dies del reg, remoure la capa superficial del terreny per a evitar que es perdi aigua per transpiració i distanciar així els regs.

Anar preparant el terreny per a la plantació d’hortícoles de cara a la tardor. Més que sembrar, encara podem trasplantar algunes hortícoles com a enciams, pebrots, carabasses, tomàquets i cogombres per a accelerar el seu cultiu i arribar a recol·lectar-les abans que arribin els freds.

Sí que és un bon moment per a començar a sembrar l’ampli grup de varietats que ens ofereixen les pastanagues i els ravenets. Per exemple, el ravenet rodó vermell, vermell de punta blanca, ravenet allargat vermell, de punta blanca o vermella, etc.

També és el moment de podar les branques danyades dels arbres i anar formant les seves branques segons els tinguem en forma de got, palmeta, cordó, etc.

Igualment, es poden recollir llavors d’aquelles hortícoles i aromàtiques que sigui possible per a la sembra l’any vinent. Però, recorda que les llavors de les varietats híbrides no ens valdran per a aconseguir les mateixes característiques varietals.





Per Floresyplantas.net