Quina és la realitat?

Us explicaré el mite del borinot: “Segons els experts en aeronàutica, el borinot no pot volar, pel seu pes, forma i la grandària de les seves ales. Però això el borinot no ho sap, i per això, continua volant“.

D’altra banda córrer una milla -1.600 metres- en menys de 4 minuts, es pensava que era una cosa impossible d’aconseguir. Es creia que el cos humà no podia anar tan de pressa físicament i que es col·lapsaria sota la pressió. Roger Bannister va ser el primer home en fer-ho. Tot i que alguns metges i científics deien que no sols era dur o perillós, sinó impossible.

Una frase molt interessant que ve a col·lació; d’aquestes dues històries; atribuïda a buda és: “Si un queda atrapat per una idea creient que és certa, perd l’oportunitat de conèixer la veritat“.

Tancaré aquest conjunt amb una frase de John F. Kennedy: En la crisi, sé conscient del perill, però reconeix l’oportunitat. Crec que aquest conjunt d’idees, frases ens porta fàcilment a la reflexió que hem de creure en nosaltres mateixos malgrat el que ens diguin. No oblidem ni per un moment a John F. Kennedy dient-nos que siguem conscients del perill. Però el perill no ha de convertir-se mai en por paralitzadora. El perill és un company de viatge que aguditza la nostra prudència i ens permet avançar en cas de ser possible.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.