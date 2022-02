Quina és la millor manera de netejar les persianes?

A diferència de les cortines, les persianes no requereixen una rentada en profunditat constant. Així i tot, hi ha algunes excepcions a les quals hem de parar esment i posar en pràctica alguns tips de neteja que t’ajudaran molt a cuidar les teves persianes.

No les desinstal·lis. Encara que podria resultar més senzill netejar les de tela fora de la finestra, una mala instal·lació pot danyar el funcionament de les persianes.

Compte amb la pols. Abans d’intentar humitejar o mullar les persianes de fusta, PVC o alumini, primer assegura’t que aquesta no tingui cap resta de pols que pugui convertir-se en llot.

Usa una tovallola humitejada en aigua tèbia i un sabó suau. D’aquesta manera podràs eliminar taques sense ser molt agressiva amb la tela. Després esbandeix les persianes amb una esponja submergida en aigua freda i neta.

Revisa les instruccions. Algunes persianes de tela poden ser netejades a la rentadora; tanmateix, això l’hauràs de verificar en les instruccions d’ús abans d’intentar fer-ho.

En el cas de les persianes de fusta, és molt important llegir les instruccions, ja que aquestes et diran quin tipus de productes pots utilitzar en elles per a evitar danyar el vernís o desgastar el material. Fins i tot en les persianes d’alumini, que són molt fàcils de mantenir, podràs trobar les recomanacions de muntat i desmuntat que podràs usar per a netejar-les en profunditat.

Per Tot Sant Cugat

Font: tuhogar.com