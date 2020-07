Quin és el tamany adequat de la taula de centre?

Actualment existeixen moltes opcions en el mercat per a la taula de centre. N’hi ha de diferents mides i formes. A més no hem de col·locar-la en el centre obligatòriament o posar-ne només una, sinó distribuir-les com a millor convingui.

Per a donar un toc diferent, combina dues taules de diferent material, grandària, altura o forma sempre que conjunyeixin harmònicament entre si. Si l’espai ho permet, posa’n dues idèntiques juntes o substitueix-les per baules o calaixos… Les possibilitats, són infinites.

Si la taula és gran, millor que sigui quadrada i encara que tot dependrà del tamany del menjador i la disposició dels sofàs i altres mobles, la mida ideal seria de 1.10×1.10m. Si és rectangular, una bona mida és de 1.10x 0.60, ja que més petita, resulta justa.

La catifa també és important, ja que ha de ser proporcional i perquè llueixi ha de sobresortir de la taula per tots els costats (mínim de la taula a la vora de la catifa, uns 50 cm). Quant a les altures si en combinem vàries, la baixa ha de tenir uns 40 cm, i la més alta, uns 70 cm. La de 70 cms és molt còmoda per a pisos petits, ja que ens servirà també per a menjar, amb la qual cosa, ens estalviarem posar una taula gran i les cadires, estalviant diners i espai.

Per casaycolor.com