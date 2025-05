Quin és el present (i futur) de l’empresa que més factura de Catalunya?

Seat representa el 4% de l’economia catalana i el 3% de les exportacions del conjunt d’Espanya (EP)

Cop d’efecte, fa unes setmanes, amb la marxa del president de Seat i Cupra, Wayne Griffiths, que ha decidit deixar el càrrec “amb efecte immediat” per a “emprendre nous reptes”, tal com ha declarat la companyia automobilística en un breu comunicat. Un directiu ambiciós que, en només cinc anys, ha tingut un paper decisiu en l’evolució de la marca Cupra i en el rècord històric de 14.530 milions d’euros de la companyia automobilística, enmig d’una pandèmia de la Covid-19, l’auge de la competència i la lenta absorció dels vehicles elèctrics.

Per a entendre la magnitud de Seat a Catalunya –és l’empresa que més factura de tot el territori– cal fer una mirada retrospectiva i aprofundir en el mític Seat 600, que defineix la història econòmica i sociològica del país. Va ser l’estrella del desarrollismo, el terme per a definir els domingueros, va fomentar les vacances d’estiu i va fer créixer una potent indústria automobilística que encara es manté entre les més fortes d’Europa. De fet, només una empresa com Seat ha aconseguit representar el 4% de l’economia catalana i el 3% de les exportacions del conjunt d’Espanya.

En aquests moments, l’organització està d’enhorabona perquè ha tancat l’any en un rècord històric de 14.530 milions d’euros anuals i genera un benefici operatiu de 633 milions d’euros. A més, durant el 2024 Seat va lliurar 558.169 cotxes (un 7,5% més que l’any anterior) i Cupra continua batent rècords, amb 248.123 vendes.

Actualment, tenen més de 12.000 treballadors a la fàbrica que tenen a Martorell. El recinte és considerat la fàbrica de cotxes més gran d’Espanya i té una superfície equivalent a 400 camps de futbol. Exporten 45 models de cotxes diferents a més de 70 països d’arreu del món. Com a curiositat, la companyia va concedir una paga extra de 1.559 euros a tots els treballadors després de tancar el 2022 amb beneficis.

La fàbrica de Seat a Martorell té una superfície equivalent a 400 camps de futbol

La planta de Martorell es troba immersa en el procés d’electrificació de la producció, que es destinarà a fabricar el Cupra Raval i el Volkswagen ID.2, dos cotxes elèctrics urbans. Les instal·lacions també acolliran la planta d’assemblatge de bateries i el Centre de Disseny de la companyia.





Què hi ha darrere de la dimissió de Griffiths? Un perfil “sense pèls a la llengua”

Wayne Griffiths, nascut a Dukinfield (Regne Unit) el 1966, que parla castellà amb cert accent alemany, ha desenvolupat tota la seva carrera professional dins del grup Volkswagen. El professional va assumir el càrrec de CEO de Seat i Cupra l’octubre de 2020, en substitució de Luca de Meo, que va deixar la companyia per a convertir-se en conseller delegat de Renault. El directiu britànic es va incorporar a Seat el setembre de 2016 com a vicepresident executiu de vendes i màrqueting, i el 2018 va entrar al consell d’administració. Prèviament, havia ocupat diversos càrrecs de responsabilitat a Audi entre 1993 i 2016, gestionant les vendes en diferents regions des de 1998.

Durant el seu mandat, Cupra va llançar el seu primer model totalment elèctric, el Cupra Born, el 2021, i ha consolidat la marca, que el 2024 va representar el 42% de les vendes de Seat. En el seu primer any al capdavant de l’empresa, la companyia va patir unes pèrdues operatives de 339 milions d’euros i una caiguda del 25% en les vendes a causa de la pandèmia. No obstant això, cinc anys després, l’organització ha incrementat les seves vendes fins als 612.000 vehicles. Encara més, fa tan sols dues setmanes el mateix Griffiths va presentar els resultats financers de 2024, positius per a l’empresa, i va afirmar que Seat era el destí final a la seva carrera professional.

Durant el mandat de Griffiths, Cupra ha arribat a representar el 42% de les vendes de Seat

Griffiths va assumir la presidència de l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac) el gener de 2022, però va abandonar el càrrec el passat juny per la “inacció del Govern en favor de l’electrificació”. El directiu ha estat molt crític amb les polítiques del Govern per a impulsar la mobilitat elèctrica i ha advertit en diverses ocasions que la indústria “està en perill” si l’administració pública no hi dona suport.

El gener passat, va organitzar un acte amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu; el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i la presidenta de Navarra, María Chivite, on es van comprometre a implementar “mesures àgils i efectives” per a garantir l’electrificació. En aquella trobada, Griffiths va reclamar iniciatives com la reducció de l’IVA dels cotxes elèctrics i la deducció de l’IRPF per la seva compra, amb l’objectiu d’impulsar aquest mercat.





Primeres reaccions: de Schäfer a Carnero

El membre del Comitè Executiu de Volkswagen AG (Brand Group Core), CEO de la marca Volkswagen i president del Consell d’Administració de Seat, Thomas Schäfer, va destacar en la seva reacció el “gran treball” de Griffiths en el desenvolupament de Cupra i en la reestructuració de l’empresa. “La seva comprensió de la marca és impressionant. És, en el millor dels sentits, un veritable amant dels cotxes. Li agraïm la seva excel·lent contribució i li desitgem el millor per al futur”, va afegir Schäfer.

L’empresa va informar que el vicepresident executiu de Producció i Logística de Seat, Markus Haupt, assumia la direcció interina de la companyia mentre es busca un successor, que havia de ser anunciat més endavant. Haupt es va formar en gestió empresarial a Barcelona i compta amb més de vint anys d’experiència internacional al Grup Volkswagen, on va començar la seva trajectòria professional el 2001. Cal destacar, però, que quan Griffiths va agafar les regnes de Seat, es va trigar vuit mesos a nomenar-ho com a successor. Ara, l’empresa confia a escurçar aquests terminis.

Paral·lelament, el president del comitè d’empresa i membre del comitè de supervisió de Volkswagen, Matías Carnero va assegurar als mitjans de comunicació que la notícia va ser una “sorpresa” per als treballadors, ja que Griffiths havia anunciat als periodistes la intenció de seguir al capdavant de Seat i Cupra.

Carnero ha reconegut la tasca del directiu anglès al capdavant de l’automobilística que “ha possibilitat electrificar Seat i assolir rècord de vendes”. Al successor de Griffiths, que s’haurà de validar al comitè de supervisió, ha dit que li demanaran que “garanteixi les inversions” previstes i que no hi ha “cap retrocés” en l’electrificació. Cal destacar que l’exmandatari va mantenir la pau social a la plantilla durant el seu mandat.

Boris Valls, professor d’EAE Business School i expert en transformació digital, explica a VIA Empresa que aquesta ha estat una decisió personal de Griffiths en un context de gran incertesa per al sector automobilístic. “El sector ha passat per moments molt més complexos que en anys anteriors, marcats per la inestabilitat i l’encariment de les matèries primeres i els components elèctrics”, explica Valls.

Valls (EAE Business School): “Fins ara, Seat ha estat una marca tradicional, però ha hagut de reenfocar la seva identitat en paral·lel amb Cupra, que ha guanyat protagonisme”

A més, l’expert destaca que Markus Haupt ha assumit la direcció de manera interina, una decisió que podria respondre a l’estratègia actual de la companyia. Un dels grans reptes de Seat és el procés d’electrificació, que requereix inversions enormes. “Fins ara, Seat ha estat una marca tradicional, però ha hagut de reenfocar la seva identitat en paral·lel amb Cupra, que ha guanyat protagonisme dins del grup Volkswagen i ha experimentat un creixement exponencial”, apunta Valls.





La guerra dels aranzels

Durant les últimes setmanes, des de Seat han alertat que uns 1.500 llocs de treball directes i 10.000 d’indirectes estan en risc si no es redueixen els actuals aranzels europeus al Cupra Tavascan, el vehicle elèctric fabricat a la Xina. El fins llavors conseller delegat de Seat, Wayne Griffiths, va avançar aquesta xifra a Reuters a Alemanya. Griffiths feia mesos que advertia sobre l’impacte d’aquests aranzels en la filial catalana de Volkswagen, tot i que fins ara no havia detallat la seva afectació en termes de personal. De fet, els aranzels imposats per la Unió Europea (UE) a la importació del Cupra Tavascan assoleixen actualment el 30,7%, incloent-hi un 10% ja previst i un 20,7% afegit recentment.

Volkswagen ha tancat amb caiguda de beneficis, mentre el grup Seat ha resistit en un entorn convuls

A més de l’impacte d’aquests aranzels, la producció del vehicle elèctric ja requereix aproximadament un 30% menys d’hores de treball en comparació amb un cotxe de combustió. En aquest context, el membre del comitè Carnero ha alertat que, si els plans de desenvolupament del cotxe elèctric no evolucionen com estava previst, la producció de la planta de Martorell podria reduir-se en 50.000 unitats, fet que tindria una repercussió directa sobre l’ocupació. Aquesta xifra representa al voltant d’un 10% de la producció total de Seat. Griffiths, per la seva banda, va defensar que el Tavascan era un “cotxe espanyol, amb tecnologia espanyola” i considerava inacceptable que estigués subjecte a aranzels més elevats que marques com Tesla.

Dins del grup Volkswagen, que en conjunt va tancar un any amb caiguda de beneficis i anuncis de retallada de plantilles, les marques del grup Seat van resistir en un entorn convuls, i el grup va obtenir un benefici operatiu de 633 milions d’euros, un 1% més que l’històric rècord de 2023, tot i que la rendibilitat va mostrar signes d’estancament. A més, Volkswagen no sol deixar gaire temps al càrrec als responsables de Seat. Comptant amb el futur de successor de Griffiths, Seat haurà tingut set consellers delegats des del 2009.





L’automòbil, un sector de pes a Catalunya

Finalment, Catalunya ha estat històricament un motor industrial al sud d’Europa i té un paper fonamental en ocupació i innovació. “En aquest nou context, en què els acords comercials i les duanes estan redefinint les regles del joc, Catalunya ha de convertir-se en un hub de producció i innovació”, assenyala Valls. El sector automobilístic genera el 10% del PIB industrial català i compta amb 40.000 llocs de treball directes i la planta de Martorell és una de les més grans d’Europa.

No obstant això, si el sector vol adaptar-se al context global, cal una inversió en bateries i components de valor afegit. Per a Valls, és clau que totes les administracions treballin de manera coordinada per a permetre inversions i garantir una transició justa i a llarg termini. “No es tracta només de produir cotxes, sinó de construir un ecosistema més competitiu”, remarca.

El sector automobilístic genera el 10% del PIB industrial català i compta amb 40.000 llocs de treball directes

Ja per a acabar, l’expert destaca que ens dirigim cap a un canvi de paradigma en la mobilitat, que serà elèctrica, autònoma i compartida. “Catalunya té l’oportunitat de liderar aquest canvi si aposta per una transició intel·ligent basada en la sostenibilitat i la col·laboració publicoprivada. A més, cal tenir en compte els nous hàbits de consum, on el client busca experiències més flexibles i sostenibles. Això obliga les marques a adaptar-se no només tècnicament, sinó també als valors dels consumidors, com és el cas de Seat amb Cupra”, conclou.





Per Gemma Fontseca. Periodista