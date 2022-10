Quin és el millor maquillatge per a ulls caiguts? T’expliquem sis trucs

La millor decisió per a tu és aquella que va en sintonia amb el que ets. Aquesta certesa que tant ens pot ajudar en la construcció del nostre present i futur, també ens serveix per al món de la moda i la bellesa. Per això, no totes les tendències ens queden bé, per molt que estiguin de moda. En el maquillatge succeeix el mateix: hem d’avaluar les nostres faccions i triar l’aplicació dels cosmètics en sintonia amb elles. I pensant en aquesta cohesió, et portem una entrada sobre els ulls caiguts.

Les sis claus del maquillatge per a ulls caiguts

Per on comencem amb el maquillatge per a ulls caiguts? Tens prou en tenir clars sis tips que ens ofereix Maybelline.

1. Aposta per una cella ben treballada i definida. No sabem l’important que és el marc que ofereixen les celles, fins que ens les fem bé i ens adonem del canvi.

2. Només aplica l’il·luminador sota l’arc de la cella. Si resseguim tota la cella per la zona inferior, es marcarà massa l’atenció sobre la parpella no-mòbil, i és precisament el que volem evitar.

3. Unifica el to de la parpella amb una prebase, encara que també pot ser corrector o una ombra nude. És crucial que es difumini el pigment per la parpella. És un pas imprescindible per a realitzar un bon maquillatge d’ulls caiguts.

4. Enfosqueix la zona de la cua de l’ull, on la parpella cau més. Amb un resultat difuminat i aplicant-la elevant-la i allargant-la, l’ombra aconseguirà un gran canvi a l’instant. Confia en els tons marrons per a obtenir un fumat que assoleixi la sensació de profunditat en la mirada i les transicions fusionades de la parpella mòbil i fixa.

5. Compte amb l’eyeliner! Amb una ratlla gruixuda del delineat ompliràs de color la parpella mòbil, i llavors es veurà més petit encara. I això no és gens afavoridor per a la mirada.

6. En la línia d’aigua, millor ombra que eyeliner. Un eyeliner no és una bona opció per a la línia d’aigua, empra un pinzell per a distribuir una ombra marró, que servirà per a ressaltar de forma més lleugera la mirada.

I no t’oblidis de ressaltar les pestanyes, sobretot en la part més externa de l’ull. El resultat? Serà engrandir la mirada molt més.

Per bellezactiva.com