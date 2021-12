Quin antiparasitari extern triar

Pipetes, collarets, esprais… cada vegada trobem més alternatives amb les quals combatre els paràsits externs que poden tenir els nostres gossos. Aquests paràsits i insectes no sols suposen una molèstia per a l’animal, sinó que poden ser una font d’infeccions i malalties en els nostres peluts. Quin és el millor antiparasitari?

Tot dependrà de la zona on visquem i dels hàbits que tinguem amb els nostres peluts. No és el mateix un gos de ciutat que un de camp.

Tampoc serà igual viure en una zona prop d’un riu que viure en una zona molt seca.

Com més protegim el nostre gos, menys risc tindrem que aquests paràsits s’acostin a ell. Per això el millor és combinar les diferents eines que tenim per a combatre’ls.

Si al teu gos li agrada banyar-se, l’ideal és que optis pel collaret antiparasitari. A més pots reforçar la protecció mitjançant esprais ambientals que protegeixin la teva llar o amb antiparasitari en esprai per a quan vagis al camp amb el teu gos.

Si el teu gos és de secà, però surts molt al camp o vius en una zona amb rius o zones humides, l’ideal és combinar la pipeta amb el collaret.

I si tens la sort de viure en una zona on a penes hi ha incidència d’aquests paràsits, pots optar per pipeta o per collaret.

