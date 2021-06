Quim Salvat dona els beneficis obtinguts amb la cançó “Un nou món (Només tenen por)” a Unicef

El cantant Quim Salvat va donar la seva cançó “Un nou món (Només tenen por)”, que es va poder començar a escoltar durant un concert que va tenir lloc al Hard Rock Café durant la campanya d´UNICEF #CadaVIDAcompta del 2018. El músic va fer ressò de què tots els beneficis de la seva futura venda via plataformes digitals seran donacions per als projectes d’Unicef.

Amb la nova campanya #RegalaFutur, que tot just s’acaba de començar des del Comitè d´Andorra per l’UNICEF, el cantant ha volgut fer la primera donació amb els fons recaptats comprant 4 capses amb temàtica de la Covid-19, per un valor de 200 euros.

UNICEF – Comitè d’Andorra

El Comité Nacional d’Andorra per l’UNICEF es va constituir el 1994 com a organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per la Infància (UNICEF). UNICEF Andorra treballa per defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels drets de l’infant; per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte; per promoure la participació dels infants i joves perquè donin la seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten; i per promoure la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometre persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir que tots els infants del món tinguin l’oportunitat per tenir un desenvolupament integral: www.unicef.ad