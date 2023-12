Quim Dolsa (CONSENS): “El Comú està sanejat i podrà encarar els reptes de futur sent el propietari de casa seva”

Els candidats de CONSENS fent campanya a Escaldes (CONSENS)

Les finances i el teixit econòmic d’Escaldes-Engordany han estat els temes que han tractat, aquest dimarts, els candidats de CONSENS. El número 2 de la candidatura Quim Dolsa ha assenyalat que les futures inversions comunals han d’anar en la línia de com s’ha fet fins ara.

Així, Dolsa ha puntualitzat que actualment “el Comú està sanejat i podrà encarar els reptes de futur sent el propietari de casa seva”. Finalment, Dolsa ha afegit que la feina feta fins ara avala una gestió responsable, que mantindran si els ciutadans els fan confiança el proper 17 de desembre.

Per la seva banda, la candidata número 1 Rosa Gili, ha manifestat que des de CONSENS es continuarà treballant per a realçar els atractius d’Escaldes-Engordany, com són, l’aigua termal amb el projecte Caldes i la vall del Madriu-Perafita-Claror. En aquest sentit, Gili també ha afegit que amb la “peatonalització de la part alta de l’avinguda Carlemany i amb les obres de l’aparcament de l’Església finalitzades es disposarà d’una plaça que atraurà la gent a fer vida en aquesta zona”.

Finalment, el candidat Joan Arderiu ha afegit que des de CONSENS se “simplificarà la vida dels autònoms alleugerint-lo de paperassa”.