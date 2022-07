Avui potser entrarem una mica en l’àmbit de la filosofia. La pregunta adequada seria en lloc de qui ets?, o qui soc? Avui som el que som gràcies a la suma de les nostres experiències. Moltes vegades volem mostrar-nos al món d’una forma en concret. Però no som aquesta persona, això és només, el que volem mostrar.

Hi ha gent forta que es mostra feble i viceversa, persones que es mostren honestes i només són estafadors. Acostumen a parlar a crits els més culpables o els radicals. Els que callen a vegades és per no discutir. És realment difícil saber qui som en realitat perquè a vegades no volem mirar en el nostre interior per por.

La millor fórmula és atrevir-se a mirar en el teu interior per a descobrir-te. Una vegada et descobreixis a tu mateix podràs potenciar el que t’agrada de tu i canviar el que no t’agrada. No creguis que és una feina fàcil, però t’asseguro que t’estàs fent un favor a tu mateix.

Si et menteixes, si no t’aprecies a tu mateix, difícilment podràs fer-ho amb allò que t’envolta de manera idònia. Si passes un mal moment recorda “No hi ha mal que duri cent anys”. Potser hem vist massa pel·lícules o històries de famosos que han viscut el somni americà. No hi ha perquè no voler viure-ho. No per això oblidis viure el dia a dia. El que ets avui és la suma de com vius les coses. Decideix com vols viure-les.

